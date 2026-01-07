Las rebajas en Extremadura: 1.740 contratos, descuentos de hasta el 80% en el comercio local y alerta por fraudes online

Las tiendas físicas extremeñas cuelgan oficialmente los carteles de las rebajas de invierno. Los comerciantes lo hacen un año más con expectativas y con ganas de sacar el stock. Al otro lado del mostrador, los clientes salen en busca de garantías y descuentos que merezcan la pena, con unas ventas que el sector textil prevé que aumenten alrededor del 4%.

Pese al mal tiempo que acompaña a la región durante esta primera semana, los vendedores se preparan para las grandes afluencias que caracterizan estos periodos. De hecho, se prevé que comercio, transporte y logística generen 1.740 contratos en Extremadura, un 2,4% más que en 2025, según las previsiones de la empresa Randstad.

Además, con el reto de no perder fuerza ante un contexto de descuentos casi permanente, la patronal del textil y complementos Acotex considera que esta campaña se caracterizará por "descuentos agresivos iniciales" del 50%, que alcanzarán "en muchos casos" el 70% en segundas rebajas.

Descuentos agresivos frente a valores de proximidad

En esta línea se expresa Paqui Campos, presidenta de la Federación de Asociaciones de Comercio de Extremadura (Fedacoex), que se refiere a que en ocasiones los establecimientos inician las rebajas con descuentos más pronunciados para atraer clientes. En el caso del comercio local extremeño, lo más habitual es arrancar con rebajas de entre el 20% y el 50%, que llegan hasta el 60% o el 70% conforme avanza la campaña. En artículos concretos, puede verse algo más, con hasta un 80%.

Por ello, Campos considera que el comercio de cercanía no puede competir en precios, puesto que "las grandes cadenas ofrecen importes más competitivos porque compran mayor volumen. Nosotros competimos en valores, que son el asesoramiento personalizado, la rapidez, la resolución inmediata de incidencias, los arreglos y una buena política de cambios y devoluciones".

En cuanto a los hábitos de compra, explica que durante los primeros días suele haber un mayor flujo de visitas, con compras más planificadas. La tendencia que aprecian es la de un consumidor que "va más a lo que va, compra mejor y no compra tanto. Buscan calidad y precios reales". Por eso, lanza un mensaje claro: "Comprar local tiene un retorno directo en nuestros pueblos, ciudades y barrios, porque da empleo y vida a las calles".

Carlos Gil

Cierre de más de 13.000 comercios

De hecho, desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) alertan de que en 2025 se cerraron más de 13.000 comercios, por lo que animan a apoyar al comercio minorista durante las rebajas.

La presidenta de Fedacoex también se refiere al inflado de precios previo a los descuentos: "La gente no quiere descuentos que no existan o precios que no sean reales. En el comercio de proximidad nunca funcionamos así, porque el cliente recurrente es nuestro cliente y, si no le ofreces garantías, no vuelve a tu tienda".

Lo que deben saber los consumidores

A esta cuestión se refiere Lali Bermejo, técnico de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), que recuerda que para comprobar si el precio de un producto está inflado el consumidor debe haberlo visto con anterioridad. En caso de sospecha, debe interponer una reclamación ante los servicios de inspección de la Junta de Extremadura.

También advierte de que durante el periodo de descuentos se incrementan las estafas relacionadas con la venta online. "Aparecen páginas con precios muy atractivos en las que, en muchos casos, o no se recibe el producto o lo que llega no tiene nada que ver con lo que se había comprado". Por ello, recomienda examinar la página web antes de realizar la compra: quién es el responsable, nombre completo, dirección, teléfono de contacto, correo electrónico y política de devoluciones.

Peligros online si el comercio no pertenece a la UE

Bermejo asegura que en muchas ocasiones estas políticas indican que hay que devolver el producto a un país asiático, con el coste que ello supone y el riesgo de que el paquete quede retenido en aduanas. Por eso, subraya la importancia de comprobar si las tiendas se ubican dentro de la Unión Europea, ya que fuera de ella los derechos de los consumidores no son los mismos.

Dentro de las fronteras comunitarias, "en periodo de rebajas los derechos son los mismos, lo único que cambia es el precio del artículo", recuerda la técnico. También señala que el comercio de cercanía no está obligado a aceptar cambios ni devoluciones. "Si lo hace, es por una gentileza hacia el cliente y porque forma parte de su política comercial, no porque la normativa le obligue. Es el comercio el que marca si acepta cambios, en qué condiciones, si solo admite cambios o también devoluciones, y si la devolución se hace en dinero o mediante un vale o una tarjeta canjeable".

Importante: el derecho de desistimiento, fundamental

Por el contrario, el comercio online está obligado a aceptar devoluciones a través del denominado derecho de desistimiento: desde que el consumidor recibe el artículo tiene 14 días para devolverlo sin tener que justificar el motivo. Bermejo concluye con la recomendación de evitar compras impulsivas y fijar un presupuesto claro, y añade que "todo lo que sean descuentos, promociones y rebajas para los consumidores es magnífico, porque podemos encontrar productos que necesitamos a un precio mucho más bajo".

Desde las asociaciones empresariales, el mensaje también es claro: aprovechar las rebajas para comprar en el comercio local es una decisión con impacto social directo en los barrios y en el mantenimiento de los puestos de trabajo de la comunidad.