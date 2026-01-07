Tiendas y grandes superficies se preparan para unas rebajas de récord

Una calle de Triana, en la capital grancanaria, a rebosar o colas en las tiendas de la calle Castillo, en Santa Cruz de Tenerife; la gente con bolsas de todas las marcas posibles y un datáfono que no para de recibir tarjetazos. La típica estampa de las rebajas cada vez se prolonga más a lo largo del calendario. El crecimiento del comercio electrónico o el asentamiento de días como el Black Friday fomentan una compra extendida en el tiempo. Por lo que, aunque en noviembre ya eran muchos los que comenzaban sus compras de Reyes, el último empujón del sector del comercio arranca con el inicio del año. Ya en los primeros días de enero se leían en algunas tiendas los carteles rojiblancos que anuncian importantes descuentos.

La previsión para este periodo de rebajas es que las compran irán «en línea con las del mes de diciembre», advierte el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir. El año cerró con una facturación en el sector del comercio que espera crecer en torno a un 3 y un 5% con respecto al periodo anterior. Los datos positivos no marcan fuertes picos de crecimiento económico, en esencia porque el comercio lleva registrando buenos datos durante todo el año y cada vez se alargan más en el tiempo las compras de Navidad. En este sentido, las fechas en las que los canarios deciden preparar el aluvión de regalos del 6 de enero comienza, incluso, en noviembre. En ese mes, los isleños realizaron entre el 30% y el 35% del gasto previsto para la campaña navideña durante la jornada de rebajas del viernes negro. Mientras que ahora, en enero, pondrán el broche de oro a una temporada de mayor derroche y excesos bajo las tradicionales rebajas de invierno.

Gasto medio

Los españoles que están dispuestos a realizar alguna compra en este inicio de año prevén gastar 197 euros de media. La cantidad supone un incremento de 16 euros con respecto al año pasado, un pequeño alza en el porcentaje de gasto que corrobora la estabilidad del sector. Así lo refleja un informe elaborado por la Asociación Española de Consumidores (Asescon), que realizó 2.000 encuestas con consumidores en este periodo de ventas.

El impulso a las compras viene de la mano de una banda habitual de fuertes descuentos de entre el 40 y el 60%. Cada comercio determina qué artículos sufrirán un cambio de precios y, en ocasiones, es el propio consumidor el que desconfía de la veracidad de esta variación. El 85% de los encuestados por Asescon cree que las rebajas que se inician en estos días «no van a aportar ningún descuento adicional».

A este respecto, Alfredo Medina, secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución de Canarias (Asodiscan), señala que las prácticas «negativas» en rebajas, las suelen llevar a cabo, sobre todo, los comercios menos conocidos o los que operan principalmente en plataformas de Internet. Medina se refiere, en particular, a estafas como el incremento del precio de un producto antes de las rebajas, para luego mostrarlo «con descuento», cuando en realidad no ha sufrido ninguna reducción. Esta relación desleal con el comprador no ocurre en negocios «más conocidos donde se busca crear una relación con el cliente, no engañarlo», subraya.

Ropa y calzado

En las rebajas participan todos los comercios, aunque la industria textil sigue siendo la principal protagonista. Tanto la ropa como los complementos y el calzado concentran la mayor atención en enero. Según Asescon, el 92% de los encuestados asegura que realizará compras de ropa y calzado.

En cuanto a la participación general en las rebajas, el 86% de los consumidores planea comprar. Aun así Abbas Moujir, insiste en que las rebajas «han perdido fuelle». Su prolongación en el calendario es la principal causa. Desde que se liberalizaron los periodos y la duración de las rebajas en 2012, cada comercio decide de manera independiente cuándo comenzar a aplicar sus descuentos, lo que ha diluido la tradicional expectativa en torno a fechas concretas. Así, el típico 7 de enero que marcaba el inicio de las rebajas se ha transformado, más bien, en el día de los cambios y devoluciones. Lo más común es que quienes recibieron algún regalo de Reyes Magos en talla o color erróneos o, sencillamente, indeseados, se acerquen a los comercios a intercambiar sus productos.

