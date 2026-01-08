Los 138 bomberos forestales que pasarán a trabajar todo el año en Extremadura firman sus nuevos contratos

Los 138 bomberos forestales que ocuparán las nuevas plazas creadas por la Junta de Extremadura para que trabajen todo el año, en vez de seis meses, han empezado a firmar sus contratos y se incorporarán a sus puestos el 19 enero tras pasar los exámenes médicos.

Estos trabajadores ejercerán su labor en bases repartidas por Extremadura y su incorporación elevará la plantilla del Plan Infoex de los 856 trabajadores actuales hasta 994, según ha informado la Junta en una nota. Además, su incorporación permitirá que el dispositivo cuente con el mismo personal para prevención que para extinción.

Según ha detallado la Administración regional en una nota de prensa, 52 bomberos forestales firmaron sus contratos este pasado miércoles y entre hoy y mañana lo harán todos los demás, a excepción de los nueve trabajadores laborales fijos que se adjudicaron las plazas por adscripción provisional y que se incorporaron a sus nuevos puestos el pasado 15 de diciembre.

Esas nuevas adjudicaciones generaron nueve vacantes que también se han cubierto y cuyos contratos también se formalizarán esta semana, ha apuntado la Junta.

Se ocupaban solo del 1 de junio al 30 de noviembre

La Junta recuerda que, desde 2016, estas 138 plazas se venían ocupando solo del 1 de junio al 30 de noviembre, coincidiendo en su mayor parte con la época de peligro alto de incendios forestales, que habitualmente se desarrolla del 1 de junio al 15 de octubre, si bien este año se prorrogó 11 días más porque así lo aconsejó la previsión meteorológica.

"El dispositivo seguirá creciendo en recursos humanos, ya que entre este año y el próximo se añadirán 85 plazas más, que cubrirán seis nuevos retenes", ha destacado la administración regional.

Tres de ellos estarán en localidades donde ahora hay uno y que pasarán a tener dos (Cáceres, Plasencia y Don Benito) y otros tres en municipios que carecen en la actualidad de ellos (Coria, Zafra y Trujillo).

Estas novedades están recogidas en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Plan Infoex, pendiente desde el año 2018 y aprobado el pasado junio con el apoyo de todos los sindicatos implicados.

En el ámbito de los recursos materiales, en el último trimestre del 2025 el Plan Infoex recibió 41 nuevos vehículos, en concreto, once tipo pick-up, ocho camiones autobomba, siete bulldozers, tres tractores y seis plataformas y seis cabezas tractoras que unidas conforman seis góndolas.