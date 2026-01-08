27 comercios han cerrado cada mes en Extremadura durante 2025

El comercio continuó perdiendo peso en Extremadura a lo largo de 2025, un año que se ha saldado con el cierre de unos 27 negocios al mes, lo que equivaldría a una pérdida de 324 establecimientos. Así lo ha indicado la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que ha advertido de la gravedad de la situación del comercio de proximidad y ha reclamado un cambio urgente en las políticas de apoyo al sector.

Según los datos difundidos por la organización, Extremadura cerró el mes de diciembre con 81.254 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), tras perder 239 cotizantes solo en el último mes del año. En el conjunto de España, la afiliación al RETA alcanzó los 3.419.210 activos, el mejor registro de los últimos seis años, aunque diciembre fue peor que el mismo mes de 2024, con 8.291 bajas, casi 2.000 más que el año anterior.

El comercio, el sector más castigado

UPTA ha señalado que el comercio volvió a ser el sector más afectado por la pérdida de afiliación. En Extremadura, cerró 2025 con 19.276 autónomos en este ámbito, tras perder 61 afiliados en diciembre.

Aunque en términos generales, este mes todos los sectores perdieron afiliación: Agricultura y Ganadería (16.097) sufrió una pérdida de 79 afiliados, seguido de Construcción (8.912) con 64 activos menos y Comercio (19.276) que perdió 61.

Los sectores que se mantienen a flote, tal y como podíamos observar por la tendencia reciente, son las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (5.319) y Hostelería (3.540), que reflejan un crecimiento en este último mes del año con 7 y 23 afiliados respectivamente.

13.586 comercios menos en España

A nivel nacional, el ejercicio se cerró con 13.586 comercios menos, una cifra que, según la organización, supera ampliamente las 12.000 bajas anuales que se venían registrando en ejercicios anteriores.

El último mes del año reflejó con especial intensidad esta tendencia, ya que en diciembre de 2025 se produjeron 2.347 cierres de comercios en España, frente a los 1.748 registrados en el mismo mes de 2024. Para UPTA, este aumento interanual confirma que el problema "no solo persiste, sino que se intensifica".

Costes, competencia y falta de apoyo

La organización ha atribuido esta situación al incremento de los costes fijos, la presión fiscal, la competencia de las grandes plataformas y la ausencia de políticas públicas eficaces de protección y modernización del pequeño comercio. A su juicio, el cierre continuado de estos negocios afecta de forma directa al empleo de proximidad y a la economía local de barrios y municipios.

UPTA ha advertido además de que, si no se adoptan medidas correctoras, en 2026 podrían volver a desaparecer más de 12.000 comercios en el conjunto del país.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado que "2025 ha sido un buen año de crecimiento en términos generales en el trabajo autónomo", aunque ha subrayado que cerca de medio millón de autónomos "malviven con ingresos por debajo de los 700 euros mensuales". En este sentido, ha defendido que el objetivo no debe centrarse solo en el aumento de afiliaciones, sino en mejorar la calidad del empleo autónomo y garantizar ingresos suficientes para vivir dignamente.