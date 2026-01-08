Cuando el dinero se queda en casa: la inversión millonaria de CEX Capital en empresas extremeñas crea 200 empleos

Cuando el capital se reinvierte en el propio territorio, el impacto se multiplica. La Corporación Empresarial de Extremadura (CEX Capital) ha cerrado el ejercicio de 2025 con un balance positivo tras materializar tres inversiones estratégicas en empresas extremeñas, operaciones que han impulsado proyectos de expansión industrial, tecnológica y exportadora, con una previsión de creación de alrededor de 200 empleos directos.

“Estamos satisfechos con la evolución de las actuaciones desarrolladas a lo largo de 2025 y con la solidez de los proyectos en los que participa CEX Capital, todos ellos inmersos en procesos de crecimiento sostenido”, ha señalado el presidente de la Corporación, Agustín Delgado, al hacer balance del ejercicio.

Inversiones con impacto en el territorio

Durante el último año, CEX Capital ha acompañado el crecimiento de Enteco Extremadura, Coveless Ingeniería y Brabura Grills, tres compañías con sede en la región que comparten un perfil de expansión, innovación y proyección internacional. Según ha indicado la Corporación, estas operaciones reflejan su modelo de actuación, basado en apoyar empresas extremeñas con productos diferenciados y capacidad para generar empleo estable.

Una de las principales inversiones ha sido la realizada en Enteco Extremadura, con sede en Navalmoral de la Mata y dedicada a la fabricación de blísteres para el envasado de productos farmacéuticos y alimentarios. La participación de CEX Capital ha permitido activar una inversión inducida de 15 millones de euros para la ampliación de su planta, que incluye un nuevo almacén de 7.000 metros cuadrados. Este crecimiento permitirá elevar la plantilla hasta los 125 trabajadores y alcanzar una facturación de 36 millones de euros en 2029.

Tecnología, industria y exportación

En 2025, la Corporación también ha reforzado su apuesta por la innovación tecnológica mediante el incremento de su participación en Coveless Ingeniería, empresa de Badajoz especializada en robótica. CEX Capital se ha incorporado como socio estratégico, con una participación del 25 %, con el objetivo de triplicar su facturación y ampliar su plantilla en Extremadura con personal altamente cualificado.

El tercer proyecto impulsado durante el ejercicio ha sido el de Brabura Grills, compañía con sede en Villafranca de los Barros, en la que CEX Capital ha adquirido el 35 %. La empresa ha consolidado desde Extremadura su presencia internacional, exportando más del 90 % de su producción a más de 20 países.

Más inversiones para 2026

El balance positivo de 2025 se proyecta ya sobre el nuevo ejercicio. CEX Capital ha avanzado la aprobación de un nuevo proyecto agroalimentario para 2026, con una inversión estimada de 15 millones de euros, además de otras iniciativas en fases avanzadas de evaluación que se irán concretando en los próximos meses.

“Cada una de estas inversiones refleja nuestro objetivo de acompañar a empresas extremeñas con potencial internacional, garantizando su crecimiento sostenible y la generación de empleo”, ha subrayado Agustín Delgado.

Un modelo de reinversión

Como ha recordado la Corporación, su modelo se basa en acompañar a las empresas en sus fases de expansión, realizar posteriormente procesos de desinversión y reinvertir los recursos en nuevos proyectos empresariales en la región.

Desde su creación, CEX Capital ha participado en más de 60 operaciones en Extremadura, con una cifra de negocio superior a los 1.200 millones de euros y una inversión inducida que supera los 1.000 millones, generando más de 5.500 empleos directos.

“La visión de CEX Capital es ser un socio estratégico para las empresas de Extremadura, impulsando proyectos que combinen innovación, internacionalización y creación de empleo”, ha concluido su presidente.