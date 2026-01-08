Estos son los 127 estudiantes de la UEx que recibirán 2.500 euros por sus excelentes notas

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha concedido los primeros Premios a la Excelencia Académica a 127 alumnos que cursan estudios de grado en la Universidad de Extremadura (UEx), quienes recibirán una dotación económica de 2.500 euros y un diploma acreditativo.

El objetivo de estos galardones es reconocer públicamente y recompensar al alumnado extremeño universitario que obtiene un rendimiento académico "excelente", con el fin de valorar su esfuerzo y dedicación, según señala la Junta. "Estos reconocimientos buscan servir de motivación a los estudiantes tanto en su proceso de formación académica como en su desarrollo personal", añade en una nota.

Los premios se dividen en dos modalidades, en las que se exige una calificación mínima de 8 puntos, denominadas 'Arraigo', destinada al alumnado que inicia estudios de grado en la UEx con la nota de acceso más alta para el curso 2025/26, y 'Talento', para el alumnado con las mejores calificaciones medias en los durante el año académico 2024/2025.

A continuación, los nombres de los 127 premiados:

Centro Universitario de Mérida

Mª Nieves Amores Ramírez

Paula Rodríguez de la Cruz

David Fernández Rubio

Rubén García Macarro

Pablo Gutiérrez Bejarano

Julieta Ainhoa Zuazo Borrillo

Ismael González García

Juan Carlos Redondo Prior

Marta Paredes Martínez

Centro Universitario de Plasencia

Nuria Díaz Jiménez

Estrella Andrades Gómez

Javier Agudo Álvarez

Claudia Hermosa Rodríguez

Francisco Javier Gómez Vázquez

Rocío Fernández Alcón

Iván Hernández Hernández

Johanna López Aranda

Centro Universitario Santa Ana

Marta Cuadrado Maldonado

Lorena Gil Beltrán

Lucía Gómez Ramos

Pablo Castro Frías

Paula Contreras Martín

Escuela de Ingenierías Agrarias

María Teresa Acedo Cruz

Sergio Ismael Espino Gemio

David Sánchez Mojonero

Ainhoa Fernández Moreno

Pasión Blanco Hernández

Abel Manuel Pámpano Osuna

José Ruiz Pizarro

Escuela de Ingenierías Industriales

Javier Santiago Algado

Daniel Lena Blanco

Mario Rubio Hernández

Alejandra García Fernández

Víctor Romero Caballero

Alberto Cebrián García

Alejandro Sánchez Rama

María Teresa González Rubio

Escuela Politécnica

María Oliva Franco

Diego Plasencia Herrero

Cayetano Jesús Lobato Domínguez

Rodrigo García-Plaza Pérez

Alejandro González Barbero

Jorge Pérez Aparicio

Francisco Pulido Arjona

Begoña Navas Sánchez-Seco

Lucía Vega Cruz

Sergio Galán González

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Lidia Gómez Eugenio

Laura Carcaboso Casimiro

Helena Lozano Ortíz

María Nieto Reyes

Estefanía Pacheco Tejeda

María Cordero Sánchez

Facultad de Ciencias

Sergio Sánchez Macías

Alba Buiza Calamonte

Jorge Dóniga Bastida

Martín Montanero Lancharro

Marina Galindo Ortíz

Carlos Juan Pascasio

Cristina Fernández Luquero

Javier Solís Jiménez

Carmen Sánchez Hidalgo

Haridian Castellano Ayala

Jacopo Pradella

Esmeralda Miranda Martínez

Lucía González Molina

Rafael Falcón Arteaga

Juan José Benítez Muñoz

Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación

Cynthia Muñoz Manzano

Eduardo Mesa Pérez-Solórzano

Isabel Vivas Parras

Candela María Carranza Calzada

Lucía Salamanca Durán

Facultad de Ciencias del Deporte

Álvaro García Palomo

Helena Laura Corchado Redondo

Facultad de Derecho

Paola Sama Herrera

Andrés Corrales Sánchez

Alberto Barrantes Cortés

Triana Gil Jiménez

Joaquín Fernández López

Facultad de Educación y Psicología

Marta Álvarez Cotano

Irene Alvarado Bastida

Zaira Moreno Serrano

Nuria Muñoz Morales

Elisa del Rosal Sánchez

Sofía Castaño Ruiz

Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo

Carlos Sambenito Barco

Jesús Bernabé Gracia

Alejandra del Valle García Sevilla

Paula Pérez Sendín

Carolina Guzmán Martín

Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional

Paula Orejudo Martínez

Elsa Perianes Rodríguez

Jesús Vivas Galeano

Salma Khorbi Aaririj

Facultad de Filosofía y Letras

Silvia Salguero Matamoros

Sandra Perales Zambrano

María Amo Buenavida

Carla Domínguez Eugenio

Alberto Barroso Ramírez

Laura Pinilla Mesa

Diana García Fidalgo

Javier Roncero Marcos

Elena Rama Arroyo

Pedro Ponce Martín

Irene Hernández Hinojal

David Cabanillas Sánchez

Beatriz Elvira Álvarez Barco

Manuel Hernández Torrescusa

Facultad de Formación del Profesorado

María del Carmen Acedo Sayavera

Gloria González Skender

Iván Aguilar Morcillo

Valeria Fernández Sánchez

Paula Hurtado Córdoba

Abel Flores González

Erin Yvonne Streyle

Guillermo Álvarez Bajo

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

Carla Lozano Quintanilla

Javier Aranda Gascón

Nicolás Bureo Latorre

Daniel Hidalgo Santillana

Claudia Merino Melchor

Carolina Matías de Freitas Salazar

Facultad de Veterinaria