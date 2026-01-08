Nuevos galardones en Extremadura
Estos son los 127 estudiantes de la UEx que recibirán 2.500 euros por sus excelentes notas
La Junta de Extremadura reconoce la excelencia académica de los universitarios con estos premios que se conceden por primera vez y están divididos en dos modalidades: 'Arraigo' y 'Talento', para los alumnos con mejores notas del 2024/2025 y de acceso en este curso 2025/2026
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha concedido los primeros Premios a la Excelencia Académica a 127 alumnos que cursan estudios de grado en la Universidad de Extremadura (UEx), quienes recibirán una dotación económica de 2.500 euros y un diploma acreditativo.
El objetivo de estos galardones es reconocer públicamente y recompensar al alumnado extremeño universitario que obtiene un rendimiento académico "excelente", con el fin de valorar su esfuerzo y dedicación, según señala la Junta. "Estos reconocimientos buscan servir de motivación a los estudiantes tanto en su proceso de formación académica como en su desarrollo personal", añade en una nota.
Los premios se dividen en dos modalidades, en las que se exige una calificación mínima de 8 puntos, denominadas 'Arraigo', destinada al alumnado que inicia estudios de grado en la UEx con la nota de acceso más alta para el curso 2025/26, y 'Talento', para el alumnado con las mejores calificaciones medias en los durante el año académico 2024/2025.
A continuación, los nombres de los 127 premiados:
Centro Universitario de Mérida
- Mª Nieves Amores Ramírez
- Paula Rodríguez de la Cruz
- David Fernández Rubio
- Rubén García Macarro
- Pablo Gutiérrez Bejarano
- Julieta Ainhoa Zuazo Borrillo
- Ismael González García
- Juan Carlos Redondo Prior
- Marta Paredes Martínez
Centro Universitario de Plasencia
- Nuria Díaz Jiménez
- Estrella Andrades Gómez
- Javier Agudo Álvarez
- Claudia Hermosa Rodríguez
- Francisco Javier Gómez Vázquez
- Rocío Fernández Alcón
- Iván Hernández Hernández
- Johanna López Aranda
Centro Universitario Santa Ana
- Marta Cuadrado Maldonado
- Lorena Gil Beltrán
- Lucía Gómez Ramos
- Pablo Castro Frías
- Paula Contreras Martín
Escuela de Ingenierías Agrarias
- María Teresa Acedo Cruz
- Sergio Ismael Espino Gemio
- David Sánchez Mojonero
- Ainhoa Fernández Moreno
- Pasión Blanco Hernández
- Abel Manuel Pámpano Osuna
- José Ruiz Pizarro
Escuela de Ingenierías Industriales
- Javier Santiago Algado
- Daniel Lena Blanco
- Mario Rubio Hernández
- Alejandra García Fernández
- Víctor Romero Caballero
- Alberto Cebrián García
- Alejandro Sánchez Rama
- María Teresa González Rubio
Escuela Politécnica
- María Oliva Franco
- Diego Plasencia Herrero
- Cayetano Jesús Lobato Domínguez
- Rodrigo García-Plaza Pérez
- Alejandro González Barbero
- Jorge Pérez Aparicio
- Francisco Pulido Arjona
- Begoña Navas Sánchez-Seco
- Lucía Vega Cruz
- Sergio Galán González
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
- Lidia Gómez Eugenio
- Laura Carcaboso Casimiro
- Helena Lozano Ortíz
- María Nieto Reyes
- Estefanía Pacheco Tejeda
- María Cordero Sánchez
Facultad de Ciencias
- Sergio Sánchez Macías
- Alba Buiza Calamonte
- Jorge Dóniga Bastida
- Martín Montanero Lancharro
- Marina Galindo Ortíz
- Carlos Juan Pascasio
- Cristina Fernández Luquero
- Javier Solís Jiménez
- Carmen Sánchez Hidalgo
- Haridian Castellano Ayala
- Jacopo Pradella
- Esmeralda Miranda Martínez
- Lucía González Molina
- Rafael Falcón Arteaga
- Juan José Benítez Muñoz
Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación
- Cynthia Muñoz Manzano
- Eduardo Mesa Pérez-Solórzano
- Isabel Vivas Parras
- Candela María Carranza Calzada
- Lucía Salamanca Durán
Facultad de Ciencias del Deporte
- Álvaro García Palomo
- Helena Laura Corchado Redondo
Facultad de Derecho
- Paola Sama Herrera
- Andrés Corrales Sánchez
- Alberto Barrantes Cortés
- Triana Gil Jiménez
- Joaquín Fernández López
Facultad de Educación y Psicología
- Marta Álvarez Cotano
- Irene Alvarado Bastida
- Zaira Moreno Serrano
- Nuria Muñoz Morales
- Elisa del Rosal Sánchez
- Sofía Castaño Ruiz
Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo
- Carlos Sambenito Barco
- Jesús Bernabé Gracia
- Alejandra del Valle García Sevilla
- Paula Pérez Sendín
- Carolina Guzmán Martín
Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional
- Paula Orejudo Martínez
- Elsa Perianes Rodríguez
- Jesús Vivas Galeano
- Salma Khorbi Aaririj
Facultad de Filosofía y Letras
- Silvia Salguero Matamoros
- Sandra Perales Zambrano
- María Amo Buenavida
- Carla Domínguez Eugenio
- Alberto Barroso Ramírez
- Laura Pinilla Mesa
- Diana García Fidalgo
- Javier Roncero Marcos
- Elena Rama Arroyo
- Pedro Ponce Martín
- Irene Hernández Hinojal
- David Cabanillas Sánchez
- Beatriz Elvira Álvarez Barco
- Manuel Hernández Torrescusa
Facultad de Formación del Profesorado
- María del Carmen Acedo Sayavera
- Gloria González Skender
- Iván Aguilar Morcillo
- Valeria Fernández Sánchez
- Paula Hurtado Córdoba
- Abel Flores González
- Erin Yvonne Streyle
- Guillermo Álvarez Bajo
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
- Carla Lozano Quintanilla
- Javier Aranda Gascón
- Nicolás Bureo Latorre
- Daniel Hidalgo Santillana
- Claudia Merino Melchor
- Carolina Matías de Freitas Salazar
Facultad de Veterinaria
- Fernando Soriano Sanz
- Celia Cansado Penis
- Pablo Antonio Sevilla Ramírez
- Ainhoa Moreno Linares
