Sector inmobiliario
Estas son las claves de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitar viviendas en los pueblos de Extremadura
Las subvenciones de la Junta de Extremadura cubrirán hasta el 70% del coste de las obras en el caso de los jóvenes, las familias numerosas o con ingresos bajos
G. M.
El Diario Oficial de Extremadura publicó ayer el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones del Programa Autonómico de Rehabilitación de Vivienda en el ámbito rural y también la autorización de la primera convocatoria con una dotación de 4 millones de euros en cuatro anualidades (2026-2029), que se podrá solicitar a partir del próximo 1 de marzo.
Las ayudas pueden alcanzar hasta los 14.000 euros por beneficiario y deben ser utilizadas para financiar actuaciones de conservación, accesibilidad, eficiencia energética y habitabilidad en viviendas ubicadas en municipios con una población igual o inferior a 10.000 habitantes. Pero, ¿qué dice la letra pequeña? A continuación, detallamos las principales claves de la convocatoria:
¿Qué requisitos hay que cumplir para poder recibir esta subvención? A fecha de la solicitud, los beneficiarios deben ser mayores de edad, poseer nacionalidad española, suiza, o la de algunos de los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. En el caso de extranjeros no comunitarios, deben tener residencia legal en España. También deben ser titulares del 100% del pleno dominio o usufructo vitalicio de la vivienda objeto de la ayuda y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
¿Qué viviendas pueden resultar beneficiarias? Dentro de los municipios con hasta 10.000 habitantes, las obras deben ejecutarse en viviendas unifamiliares, aisladas o agrupadas en fila, ya sean urbanas o rural; en el interior de viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva; o en inmuebles destinados a otros usos, siempre que las actuaciones vayan encaminadas a su adecuación para uso residencial vivienda. Las viviendas resultantes deberán obtener la correspondiente cédula de habitabilidad.
¿Cuál es la cuantía de la subvención? La ayuda será del 50% del presupuesto, con posibilidad de aumentar al 70% si se cumplen ciertos criterios como (personas jóvenes, familias numerosas o monoparentales, personas especialmente protegidas). El límite máximo es de 14.000 euros para viviendas unifamiliares y 9.000 euros para viviendas en edificios residenciales colectivos.
¿Cómo es el proceso de concesión? Las subvenciones se otorgarán mediante concesión directa y se priorizará a personas jóvenes, personas con ingresos bajos y colectivos vulnerables. El plazo de resolución y notificación es de tres meses, y las solicitudes deben presentarse electrónicamente a partir del 1 de marzo.
- Reclaman a Joca en Badajoz el pago de nóminas atrasadas
- Máximo histórico: Badajoz vuelve a crecer y supera los 154.000 habitantes
- Cuatro sacerdotes celebran sus bodas de oro en Badajoz: «Este don es un gran regalo»
- Todo listo para la llegada de los Reyes Magos a Badajoz
- Susto en un bloque de pisos en Badajoz por humo en el garaje
- Los bomberos de Badajoz se plantean ir a la huelga por la falta de personal
- Fotogalería | El Gordo del Niño reparte 1,2 millones de euros en Extremadura
- Primer día de rebajas en Badajoz: colas, cambios de Reyes y menos afluencia que otros años