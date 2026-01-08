Las vacantes de empleo bajan en Extremadura hasta 1.606, con comercio y logística como principales ofertas

Las vacantes de empleo publicadas en InfoJobs se sitúan en 1.606 en diciembre en Extremadura, lo que supone un descenso del 12 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 1.825 ofertas. Este retroceso convierte a la región en la segunda comunidad con mayor caída interanual del país, solo por detrás de Andalucía, mientras que en el conjunto de España las vacantes aumentan un 13 por ciento, hasta los 176.353 puestos de trabajo ofertados.

En comparación con el mes anterior, las ofertas de empleo también bajan en Extremadura un 9,83 por ciento, al pasar de las 1.781 vacantes registradas en noviembre a las 1.606 contabilizadas en diciembre, según los datos de la plataforma de empleo.

Desde InfoJobs señalan que este descenso mensual se esperaba debido al adelanto de las contrataciones al inicio de la campaña navideña, lo que ha reducido el volumen de ofertas publicadas en diciembre en la mayoría de comunidades autónomas.

Sectores con la mayoría de las ofertas

Por sectores, compras, logística y almacén reúnen el 18 por ciento del total de vacantes ofertadas en diciembre en InfoJobs, seguidas de comercial y ventas (12,5 por ciento), atención al cliente (9 por ciento) y venta al detalle (3 por ciento). En conjunto, estos ámbitos concentran el 42,5 por ciento de las ofertas, lo que equivale a dos de cada cinco puestos de trabajo vinculados a la actividad comercial.

Aunque en la comparativa mensual estas categorías registran descensos, en el balance interanual todas aumentan, salvo comercial y ventas, que baja un 10 por ciento y reúne alrededor de 22.000 vacantes ofertadas en diciembre.

Destaca especialmente compras, logística y almacén, con 32.000 vacantes, que es la categoría que más crece respecto a 2024, con un incremento del 57 por ciento. Le sigue atención al cliente, que aumenta un 11,5 por ciento y supera las 16.400 ofertas, mientras que venta al detalle alcanza las 5.400 vacantes, con un crecimiento del 6,5 por ciento.

En cuanto al número de candidatos inscritos en diciembre, atención al cliente registra 85.829 candidaturas; compras, logística y almacén, 75.188; comercial y ventas, 50.002; y venta al detalle, 41.914.

Educación y formación gana peso en diciembre

La categoría de educación y formación se posiciona como una de las más dinámicas de la plataforma, con más de 5.000 vacantes en diciembre y un crecimiento del 18 por ciento respecto al mes anterior.

A lo largo de 2025, este ámbito acumula un total de 66.800 puestos de trabajo ofertados. Este crecimiento se explica por la demanda de perfiles de formadores, especialmente en ámbitos relacionados con la digitalización y la inteligencia artificial, así como con los idiomas.

En este contexto, el perfil de formador en TIC registra 2.300 vacantes, una cifra muy superior a las 460 contabilizadas en el conjunto de 2024, lo que refleja una demanda creciente de profesionales orientados a la actualización de competencias y la formación en nuevas tecnologías.

Perfiles más demandados: sobre todo comercio

En diciembre, los tres primeros puestos del ranking de profesiones más demandadas corresponden a mozo de almacén (13.700 vacantes), conductor de vehículo de reparto (12.500) y teleoperador (9.800).

A estos se suman otros perfiles relacionados con la actividad comercial como dependiente (6.300 vacantes), delegado comercial (casi 5.300) y asistente de departamento de ventas (casi 4.500), lo que hace que cinco de los diez perfiles más demandados estén vinculados a sectores comerciales.

Empleo indefinido y a jornada completa

Entre las vacantes registradas en InfoJobs en diciembre, se publican 68.269 puestos de trabajo con contrato indefinido, que representan el 38,7 por ciento de las ofertas que informan sobre la tipología de contrato. Por su parte, los contratos de duración determinada suman 57.028, el 32,3 por ciento del total.

En lo que respecta a la jornada laboral, predominan las ofertas a tiempo completo, que concentran el 65,4 por ciento del total, frente al 18,2 por ciento de jornada parcial.

Por comunidades autónomas, las vacantes descienden en diciembre en todas las regiones respecto a noviembre, salvo en Castilla-La Mancha, que registra un aumento del 5 por ciento.

En la comparativa interanual, la mayoría de comunidades incrementan sus ofertas de empleo, con la excepción de Andalucía (-13%) y Extremadura (-12%), que encabezan los mayores descensos del país.

En términos absolutos, Madrid lidera el número de vacantes en diciembre, con 48.405 ofertas, seguida de Cataluña (34.575) y la Comunidad Valenciana (17.419).