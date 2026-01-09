1.600 extremeños comienzan a formarse con empleo remunerado en los sectores que tienen más demanda

Un total de 1.584 alumnos extremeños participan en la nueva convocatoria del programa Escala, una iniciativa de formación profesional para el empleo impulsada por la Junta de Extremadura con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas en los sectores más demandados por el tejido empresarial de la región.

La convocatoria, puesta en marcha a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y gestionada por el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), se desarrolla mediante 94 proyectos distribuidos en 338 localidades de la comunidad autónoma.

Formación adaptada a las empresas

El programa Escala está orientado a la formación en especialidades con alta demanda laboral, como la construcción, la hostelería, la jardinería o la atención sociosanitaria, ámbitos considerados estratégicos para el desarrollo económico y social de Extremadura.

La secretaria general de Empleo, María José Nevado, ha destacado que esta iniciativa permite adaptar la formación a las necesidades reales de las empresas y facilitar así la incorporación de los participantes al mercado de trabajo.

Aprendizaje y empleo remunerado

Los participantes combinan formación teórica con experiencia laboral remunerada, lo que les permite adquirir competencias profesionales al tiempo que se integran en entornos reales de trabajo. Desde la Junta se ha subrayado que este modelo actúa como una vía directa hacia un empleo estable y de calidad, con vocación de continuidad.

La consejería ha señalado que el programa Escala se consolida como una herramienta eficaz dentro de las políticas activas de empleo, al favorecer la cualificación profesional, la inserción laboral y la respuesta a las demandas actuales del mercado.