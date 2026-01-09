8,4 millones para contratos de formación y empleo en los pueblos extremeños durante un año

La Junta de Extremadura ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución por la que se aprueba la convocatoria del ejercicio 2026 de las subvenciones de la línea I del Programa Colaborativo Rural Ateneo, destinadas a fomentar la inserción laboral en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Se trata de la tercera edición de este programa, que tiene como objetivo facilitar el acceso al empleo de personas vulnerables en el medio rural y que combina formación y empleo durante un periodo de 12 meses.

Beneficiarios

Los beneficiarios de estas ayudas son los ayuntamientos y las entidades locales menores de la región con población inferior a los 5.000 habitantes. Para ello, la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), dependiente de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, destina un presupuesto total de 8,68 millones de euros.

Estas subvenciones contribuyen también al objetivo de fijar población en el medio rural, al favorecer la dinamización económica de distintos sectores productivos, generar oportunidades de desarrollo y apoyar la lucha contra el desempleo.

En la convocatoria de 2024 se desarrollaron 74 proyectos en 100 localidades, de los que se beneficiaron 724 personas desempleadas de larga duración.

Tramitación y plazos

La tramitación de las solicitudes, así como el acceso a toda la información sobre el procedimiento, se realiza por vía telemática a través del punto de acceso general electrónico.

El plazo de presentación de solicitudes se extiende del 10 de enero al 9 de febrero de 2026. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramita en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica.