La Junta convoca las becas complementarias para estudiantes de FP beneficiarios del Programa Erasmus+

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado este viernes, día 9, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución por la que se convocan las becas complementarias de movilidad para estudiantes de enseñanzas de Formación Profesional de niveles superiores beneficiarios del 'Programa Erasmus+ 2021-2027', correspondientes al curso académico 2025/2026.

La administración destina 90.000 euros a estas becas, cuya cuantía oscila entre los 150 euros para dos semanas de estancia y 1.500 euros para 20 semanas, en el marco de estas ayudas cuyo objeto es subvencionar la estancia de este alumnado en estados miembros de la UE y terceros países asociados y no asociados al programa, para la realización de la formación en empresa u organismo equiparado (FEOE).

A estos efectos, se consideran enseñanzas de Formación Profesional de niveles superiores los certificados profesionales o cursos de especialización de nivel 3 y los ciclos formativos de Grado Superior.

Los requisitos

Para optar a las ayudas, el alumnado debe estar matriculado en estas enseñanzas en centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Extremadura en el curso académico 2025/2026. Además, la estancia educativa abarcará un período comprendido entre dos y 20 semanas consecutivas; y la renta per cápita no podrá exceder de 15.000 euros.

El importe de la beca correspondiente a cada beneficiario se determinará en función del número de semanas de duración de cada estancia. La cuantía de cada beca oscilará entre los 150 euros para dos semanas de estancia y 1.500 euros para 20 semanas de estancia, según indica la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La documentación necesaria para formalizar la solicitud, así como las instrucciones para completar su tramitación, estará disponible en el portal educativo Educarex, junto con que la presentación de dicha solicitud se hará preferentemente de forma telemática, aunque también podrá efectuarse mediante registro presencial. El plazo para realizar este trámite será de un mes, contado a partir del 10 de enero.

La convocatoria dará prioridad a las solicitudes de quienes no hayan sido beneficiarios de esta beca en convocatorias o cursos anteriores, atendiendo sucesivamente a la menor renta per cápita de la unidad familiar, al expediente académico y, finalmente, priorizando al alumnado de segundo curso sobre el de primer curso en los grados D. En caso de persistir el empate, se valorará el nivel de conocimiento del idioma del país de destino acreditado.

Concurrencia competitiva

Estas becas, concedidas en régimen de concurrencia competitiva, no son compatibles con otras ayudas otorgadas por cualquier Administración Pública para el mismo fin, por lo que el alumnado solo podrá beneficiarse de una de ellas.

Cabe destacar que el Programa Erasmus+ tiene entre sus objetivos mejorar la calidad de la Formación Profesional en Europa, por lo que ofrece a alumnos y profesoreso de estas enseñanzas oportunidades de movilidad para el aprendizaje, así como la posibilidad de cooperar y compartir experiencias entre iguales a nivel europeo.