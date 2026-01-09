El PSOE da por hecho el pacto con Vox para investir a Guardiola: "Se va a negociar en Madrid"

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha afirmado este viernes que "nadie" en el seno de la organización se plantea la abstención para facilitar la investidura de María Guardiola, y de hecho se ha mostrado convencido de que el PP y Vox llegarán finalmente a un acuerdo. "Eso se va a negociar en Madrid, y es una pena porque es una pérdida de autoridad de la región extremeña", ha señalado.

En declaraciones a los medios en Badajoz, Quintana ha reconocido contactos telefónicos con Guardiola, que no ha planteado ninguna negociación con el PSOE. Algo que "no está ni ha estado nunca sobre la mesa", ha insistido, porque el Partido Socialista "es la alternativa".

"Analizar los acuerdos"

"Guardiola planteará la próxima semana la negociación con Vox, algo que se entiende y es lo que tiene que hacer", ha añadido Quintana para remarcar después que el papel del PSOE en este proceso será analizar los acuerdos que se alcancen y medir "cómo pueden afectar a la ciudadanía".

"Nosotros no estamos en ninguna negociación ni lógicamente tampoco se nos va a pedir por parte del PP que estemos en la negociación, puesto que ya sabemos, y así lo estáis comentando, que la negociación la llevarán a cabo Partido Popular y Vox", ha reafirmado.

Contacto "muy cordial"

Sobre la citada conversación con Guardiola, ha agregado que fue "muy cordial por ambas partes" y que "lógicamente ella va a plantear la próxima semana la negociación con Vox", algo que entiende y ante lo que cree que "es lo que tiene que hacer".

"Nosotros no somos el socio de gobierno del Partido Popular. El Partido Popular ha ganado las elecciones, nosotros hemos tenido el resultado que hemos tenido y el Partido Popular como ganador de las elecciones es quien tiene que mover ficha y quien tiene la iniciativa, y ella lo sabe y ella por eso lo está haciendo", ha indicado Quintana para considerar que hay que preguntarles al PP y Vox qué están o van a negociar e insistir en que el PSOE no está en esa negociación y "seguro" que "no" va a estarlo.

La propuesta de Ibarra

Sobre la propuesta del expresidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de que el PSOE se abstenga para facilitar la investidura de Guardiola y evitar que el PP esté en manos de Vox, Quintana lo ha rechazado: "la posibilidad de abstención o no abstención es que ni se contempla por parte de nadie".

Acto seguido, ha insistido en que dicha abstención "no se va a dar". "Nosotros somos la alternativa, no se va a dar, nosotros no somos el socio de gobierno del Partido Popular", ha resaltado, para considerar que cree que va a haber un pacto entre PP y Vox, aunque, "desgraciadamente", una "parte" del mismo no se va a negociar en Mérida, ni en Extremadura, sino en Madrid.