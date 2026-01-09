Suben las hospitalizaciones por gripe y VRS en la primera semana del año

Ocurre prácticamente siempre después de las celebraciones navideñas y este año ha vuelto a ocurrir. El virus de la gripe sigue circulando por la comunidad y ha causado un aumento de las hospitalizaciones en la primera semana de 2026. Según los únicos indicadores disponibles, la tasa de ingresos por gripe ha crecido hasta los 13,78 casos por cada 100.000 habitantes en Extremadura frente a los 10,43 casos de la semana anterior (la última de diciembre de 2025), según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales.

Pero, además, aunque la incidencia es mucho menor, también se han incrementado ligeramente en esta primera semana del año las hospitalizaciones por virus respiratorio sincitial (VRS), pasando de los 2,84 casos por cada cien mil habitantes en la última semana de 2025 a los 3,94 casos actuales.

Por su parte, en el covid-19 la situación mejora y no hay personas ingresadas por este virus aunque sí los había la semana previa: 0,95 casos por 100.000 habitantes.

Con estos datos, la evolución de las enfermedades respiratorias más graves se mantiene más o menos «estable», por eso desde la Consejería de Salud consideran oportuno «mantener las medidas preventivas actuales», entre las que se encuentra la recomendación de usar mascarillas en los centros sanitarios y residenciales, con o sin síntomas.

Los datos al detalle sobre la evolución de las tres principales infecciones respiratorias en la comunidad tras las fiestas navideñas, se publicarán la próxima semana en el SES.

Los datos del Sivira

No obstante, los datos generales del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), publicados este pasado jueves por el Centro Nacional de Epidemiología, apuntan en la misma opuesta en el conjunto de las tres infecciones respiratorias analizadas. En concreto, señalan que la tasa de hospitalizados por los tres virus respiratorios a los que se les hace seguimiento (gripe, covid y VRS) se sitúa en 27,8 casos por cada 100.000 habitantes en Extremadura, frente a los 28,9 de la semana anterior. Esto coloca a Extremadura como la sexta comunidad con más ingresos, a falta de datos de otras cuatro comunidades (Murcia, Navarra, Canarias y Aragón).

Sin embargo, en el caso de la Atención Primaria, el Sivira muestra un descenso en la región de casos registrados en los centros de salud. Así, en la semana 1 (del 29 de diciembre al 4 de enero de 2026) se contabilizan 106 casos de gripe, covid y VRS por cada 100.000 habitantes, frente a los 304 de la semana anterior. En este caso, Extremadura es la comunidad con menor incidencia del país, solo a falta de conocer la información de Aragón.