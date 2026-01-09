UGT pide a Guardiola que marque "líneas rojas" ante un posible pacto con Vox

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha pedido a la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, que "tenga claro" cuáles son las "líneas que no debe sobrepasar" en caso de alcanzar un acuerdo de gobierno con Vox, con el objetivo de preservar la "cohesión social" en la comunidad autónoma.

Sánchez ha realizado estas declaraciones este viernes en Mérida, en respuesta a preguntas de los medios, durante la presentación del balance de UGT Extremadura correspondiente a 2025. "Que la presidenta en funciones vaya a hablar con Vox es algo que, evidentemente, no nos gusta, porque sabemos lo que defiende la ultraderecha", ha señalado.

"Vox rechaza todo lo que tiene que ver con la cohesión social"

La dirigente sindical se ha mostrado convencida de que Vox "rechaza todo lo que tiene que ver con la cohesión social" y ha advertido de que la formación de Santiago Abascal, que obtuvo 11 escaños en las elecciones del pasado 21D, "niega" la violencia machista y apuesta por eliminar la cooperación internacional y las políticas LGTBI y de igualdad.

En este contexto, Sánchez ha reivindicado la necesidad de que el futuro Ejecutivo autonómico garantice políticas en las que, ha insistido, no se debe dar "ni un paso atrás", como las relacionadas con la lucha contra la violencia machista, los derechos LGTBI y de los trabajadores, así como el empleo y los servicios públicos de sanidad y educación. Además, ha apelado a la "responsabilidad política" de las distintas formaciones para alcanzar acuerdos que permitan aprobar unos "presupuestos sociales".

"Nosotros vamos a trabajar en el escenario que conformen los grupos parlamentarios", ha avanzado la secretaria general de UGT Extremadura, que ha advertido de que, si se produjera un "ataque a los pilares básicos", el sindicato será un "muro de contención" frente a la ultraderecha.

Sobre el nuevo modelo de financiación

Durante su comparecencia, Sánchez también se ha referido a la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica presentada este viernes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aunque ha reconocido que todavía no conocen "cuál es el acuerdo total", ha señalado que desde UGT están "de acuerdo" en la necesidad de "reformar" el modelo vigente.

"Queremos un modelo de financiación justo para Extremadura y que atienda a nuestras necesidades", ha subrayado, al tiempo que ha reclamado que tenga en cuenta las "muchas singularidades" de la región, como la despoblación o el "importante" déficit de infraestructuras.

Sánchez ha asegurado que, si Extremadura "es atendida", desde UGT no tendrán "nada que decir", y ha recalcado que el sindicato no va a "entrar en guerra con ninguna otra comunidad", al considerar que "ese no es el camino para evitar una polarización" que, ha lamentado, afecta a "todos los aspectos de la vida" de la ciudadanía.