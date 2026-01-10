Un estudio relaciona la baja renta y la insuficiencia cardiaca: Extremadura en cabeza por alta mortalidad

Extremadura es la segunda comunidad autónoma con mayor mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardiaca en España, según un estudio nacional presentado en el Congreso SEC25 de la Salud Cardiovascular, organizado por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) en Granada. El trabajo analiza más de 760.000 ingresos hospitalarios registrados entre 2016 y 2022 en 263 hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud y evidencia una relación directa entre la renta regional y los resultados clínicos.

Por comunidades

Extremadura alcanza una mortalidad hospitalaria ajustada por riesgo del 14,1 por ciento, una cifra claramente superior a la media nacional y solo superada por Andalucía, que registra un 16,4 por ciento. En el extremo opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, con la menor mortalidad hospitalaria por esta patología, un 7,7 por ciento.

Entre ambos extremos se ubican comunidades con tasas inferiores a la media nacional, como Islas Baleares (9,3 por ciento), País Vasco (9,5 por ciento) o Cataluña (9,6 por ciento), mientras que otras regiones presentan cifras elevadas, como la Comunidad Foral de Navarra (13,4 por ciento) o Canarias (12,9 por ciento).

Peso del contexto socioeconómico

El estudio pone de relieve que estas diferencias no se explican por factores asistenciales, como la complejidad de los hospitales o el volumen anual de actividad, variables que no muestran una asociación significativa con la mortalidad en las comparaciones entre comunidades autónomas. En cambio, el contexto socioeconómico de cada territorio se revela como un determinante clave de los resultados clínicos.

Según los datos del análisis, la brecha de mortalidad entre regiones coincide con importantes desigualdades económicas. Así, Madrid, con un PIB per cápita en torno a los 35.000 euros, presenta una mortalidad hospitalaria aproximadamente un 113 por ciento menor que la de Andalucía, cuyo PIB per cápita se sitúa en torno a los 19.000 euros. Extremadura se encuentra entre las comunidades con menor renta regional y peores resultados clínicos.

Análisis ajustado por riesgo

La primera firmante del estudio, la doctora Carolina Ortiz, cardióloga del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, explica que “las desigualdades de PIB per cápita se asocian a diferencias en la mortalidad ajustada, con mayor mortalidad en regiones de menor PIB”. Según señala, el análisis tiene en cuenta el riesgo clínico de los pacientes para permitir comparaciones en igualdad de condiciones entre territorios.

El trabajo, desarrollado con el apoyo técnico y metodológico de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS), evalúa distintos determinantes sociales de la salud, como la renta, el nivel educativo, el desempleo, los hábitos de vida o la obesidad. De todos ellos, el PIB per cápita es el único factor que muestra una asociación independiente con la mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardiaca.

Los autores concluyen que los resultados aportan una base sólida para el diseño de políticas sanitarias y sociales orientadas a reducir las desigualdades territoriales y subrayan que la mejora de las condiciones de vida y del entorno socioeconómico resulta tan relevante como la atención hospitalaria para mejorar los resultados en salud.