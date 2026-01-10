Loterías y apuestas
El Euromillones deja este viernes un sustancioso premio en Extremadura
En la localidad asturiana de Avilés se ha sellado el boleto El Millón, agraciado con un millón de euros
El sorteo Euromillones ha dejado este viernes un sustancioso premio en Extremadura. En concreto, ha repartido 18.118,48 euros en la localidad pacense de Trujillanos, donde se ha sellado un boleto de tercera categoría. En España se ha registrado otro premio de la misma categoría en la población asturiana de Lugones.
La suerte en Extremadura ha ido a parar al despacho receptor 7.275 de Trujillanos, situado en la calle San Isidro número 4.
La combinación ganadora del sorteo, que no ha dejado agraciados de primera categoría, está formada por los siguientes números: 01, 07, 10, 26, 34 y las estrellas 2 y 4.
También en Asturias, en la población de Avilés, se ha validado El Millón, dotado con un millón de euros.
- El arzobispado reconvierte la mitad del seminario de Badajoz en alojamiento para laicos
- El puente de Palmas de Badajoz mantendrá su iluminación navideña. ¿Hasta cuándo?
- Reclaman a Joca en Badajoz el pago de nóminas atrasadas
- Cuatro sacerdotes celebran sus bodas de oro en Badajoz: «Este don es un gran regalo»
- Máximo histórico: Badajoz vuelve a crecer y supera los 154.000 habitantes
- Aparece en Villafranco del Guadiana el menor desaparecido en Badajoz
- Los bomberos de Badajoz se plantean ir a la huelga por la falta de personal
- Primer día de rebajas en Badajoz: colas, cambios de Reyes y menos afluencia que otros años