Fondenex denunciará ante Europa y los tribunales la caza de jabalíes en Monfragüe

La Fundación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (FONDENEX) anuncia que denunciará ante la Comisión Europea y los tribunales de justicia a la Junta de Extremadura por la ampliación del periodo de caza del jabalí en el Parque Nacional de Monfragüe. La organización ecologista considera que esta decisión pone en peligro a algunas de las aves rapaces más valiosas del espacio protegido, que se encuentran en pleno periodo reproductor.

Especies que según Fondenex se verían afectadas por coincidir sus ciclos vitales con la caza hasta marzo. / El Periódico Extremadura

La denuncia se produce a pocos días de la celebración, el próximo miércoles 14 de enero, del Pleno Ordinario del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, en cuyo orden del día figura la “modificación puntual del Programa de Acción Selectiva de ungulados silvestres”, que permitiría extender las batidas de jabalíes hasta el segundo domingo de marzo.

Control por peste porcina africana

Según la Junta de Extremadura, la ampliación del periodo cinegético responde a la necesidad de establecer medidas excepcionales de control del jabalí por el riesgo de la peste porcina africana. Sin embargo, FONDENEX cuestiona que exista una justificación científica suficiente para adoptar esta medida.

La organización señala que el 11 de diciembre remitió un escrito a la Dirección General de Agricultura y Ganadería solicitando información sobre los casos detectados de peste porcina africana en Extremadura y su localización, sin haber recibido respuesta hasta el momento. Según indica, si persiste el silencio administrativo, solicitará los datos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

“No hay datos que justifiquen las batidas”

FONDENEX sostiene que para alargar el periodo de caza “tiene que existir un motivo justificado y cuantificado”, como la confirmación de casos mediante análisis veterinarios, datos que, según afirma, no se han hecho públicos.

La fundación recuerda que siempre se ha mostrado a favor del control de jabalíes y ciervos en Monfragüe, argumentando que la ausencia de grandes depredadores naturales provoca superpoblaciones que dañan la vegetación y otras especies. Incluso señala que ha respaldado históricamente el uso de recovas, por lo que se considera “poco sospechosa” de oponerse al control cinegético en sí.

No obstante, diferencia entre el control por razones sanitarias y la realización de batidas sin justificación científica, que, según advierte, podrían incluso favorecer la dispersión de animales infectados fuera de su territorio.

Riesgo para las grandes rapaces

El principal motivo de la denuncia anunciada es, según FONDENEX, el impacto que las batidas pueden tener sobre la reproducción de las grandes aves rapaces del parque nacional, al coincidir con su periodo de cría.

La fundación detalla que especies emblemáticas como el buitre leonado, el buitre negro, el águila imperial, el águila real o el águila perdicera se encuentran entre enero y marzo en fases clave de cortejo, puesta e incubación. En su opinión, la ampliación del periodo de caza “colisiona de forma clara” con estos ciclos reproductivos y puede provocar el fracaso de la cría.

Cambio respecto a la normativa vigente

FONDENEX recuerda que la Resolución de 13 de noviembre de 2024 de la Consejería de Agricultura aprobó el programa de control selectivo de ungulados en Monfragüe limitando las batidas de octubre a diciembre. Por ello, la organización se pregunta por qué ahora se plantea extenderlas hasta marzo.

Ante esta situación, la fundación anuncia que llevará el caso ante instancias europeas y judiciales al considerar que la medida vulnera la protección ambiental del parque nacional y pone en riesgo especies catalogadas de alto valor ecológico.