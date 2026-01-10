La Junta licita las obras para mejorar 27 kilómetros de la EX-112 entre la EX-101 y Jerez de los Caballeros

La Junta de Extremadura licita las obras de mejora de la carretera EX-112, en el tramo entre la EX-101 y Jerez de los Caballeros, a lo largo de 27 kilómetros, por un importe de 8.152.520 euros y una financiación del 85% con fondos cargo a fondos FEDER.

El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta las 15:00 horas del día 23 de enero, y la duración del contrato será de nueve meses desde su adjudicación.

En concreto se llevarán a cabo actuaciones para la mejora de la seguridad vial y de homogeneización del itinerario en el tramo de la carretera EX-112 comprendido entre su conexión con la EX-101, punto de origen de la vía, y la localidad de Jerez de los Caballeros, situada en el punto kilométrico 27+378.

19 tramos de intervención

El proyecto define un total de 19 tramos de intervención: diez destinados a rehabilitación parcial, 9 al refuerzo del firme y uno específico para la travesía de Burguillos del Cerro.

Como actuación singular se proyecta la construcción de un carril de cambio de sentido en el PK 6+800, mejorando la accesibilidad al complejo de hospedaje existente.

Asimismo, se incluyen medidas específicas para la eliminación de un tramo de concentración de accidentes.

Las actuaciones se completan con la limpieza y adecuación de cunetas y pasos salvacunetas, la renovación integral de la señalización vertical y horizontal, la sustitución del balizamiento y de las barreras de seguridad deterioradas, así como la mejora de accesos y drenajes, según ha informado la Junta en nota de prensa.