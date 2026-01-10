La nómina del Ingreso Mínimo Vital llega a casi 30.000 hogares de Extremadura

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha alcanzado en diciembre los 29.722 hogares de Extremadura, en los que conviven 90.401 personas, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación se ha situado en 407,12 euros por hogar y el importe total abonado durante el mes ha ascendido a 12,94 millones de euros.

En comparación con diciembre de 2024, en la región se han contabilizado 4.806 prestaciones activas más, lo que ha supuesto un incremento del 19,29%. En esos hogares viven 14.749 beneficiarios más que hace un año, un 19,5% de aumento interanual.

Desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital en junio de 2020, en plena pandemia, la prestación ha llegado de forma acumulada a 41.626 hogares extremeños y ha protegido a 122.483 personas. De ellas, 52.437 han sido niños, niñas y adolescentes. En este periodo, la Seguridad Social ha destinado 559,63 millones de euros al abono de las nóminas del IMV en Extremadura.

Hogares con menores

Más de la mitad de las unidades de convivencia que perciben el Ingreso Mínimo Vital en Extremadura cuentan con menores a su cargo. En concreto, el 57,1% de los hogares beneficiarios (16.993) incluyen niños o adolescentes, y dentro de este grupo se encuentran 4.833 hogares monoparentales.

En cuanto al perfil de las personas beneficiarias, 35.994 son menores de edad, lo que representa el 39,8% del total. La prestación presenta además un marcado perfil femenino, ya que en diciembre se han contabilizado 48.360 mujeres entre las personas beneficiarias en la región.

Por último, el 94,1% de los titulares del Ingreso Mínimo Vital en Extremadura son de nacionalidad española y la edad media se sitúa en los 43 años. La prestación está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social y tiene entre sus principales objetivos la lucha contra la pobreza infantil.