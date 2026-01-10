El precio del metro cuadrado cae en Extremadura frente al alza nacional

Extremadura ha sido una de las dos únicas comunidades autónomas de España en las que ha descendido el precio del metro cuadrado de la vivienda en el último año. En concreto, el valor ha caído un 2,2% entre octubre de 2024 y octubre de 2025, frente al incremento del 6,7% registrado de media en el conjunto del país, de acuerdo con los datos del Centro de Información Estadística del Notariado.

Junto a Extremadura, solo La Rioja ha presentado una evolución negativa en este indicador, con una bajada del 20,5%. En el resto de comunidades, el precio de la vivienda ha seguido una tendencia al alza durante el mismo periodo.

Compraventa y préstamos

En cuanto a la actividad empresarial, la comunidad extremeña ha destacado por el aumento en la constitución de nuevas sociedades. En los últimos doce meses, el número de empresas creadas ha crecido un 25%, una cifra que ha superado ampliamente la media nacional, situada en el 8,1%.

Por otro lado, la compraventa de vivienda en Extremadura ha registrado un descenso del 2,9% interanual, una caída algo más acusada que la media nacional, que se ha situado en el 1,9%. En contraste, los préstamos para la adquisición de vivienda han mostrado un ligero repunte en la región, con una subida del 0,8%, aunque muy por debajo del crecimiento del 6,7% contabilizado en el conjunto de España.

Estos datos contrastan con el informe de agosto de 2025, cuando Extremadura se situaba como la comunidad en la que más crecieron los préstamos para adquisición de vivienda en comparación con el año anterior, con una subida del 35,4% frente al 16,6% de la media nacional.

Contraste y notarías

Lo mismo ocurría con la compraventa, donde el dato también fue superior en la comunidad extremeña, en la que crecieron un 10,5% frente al incremento del 5,9% de la media española.

Actualmente, Extremadura cuenta con un total de 76 notarías, de las cuales 74 están ocupadas y dos permanecen vacantes. La provincia de Badajoz concentra 47 notarías, mientras que Cáceres dispone de 27. En cuanto a la distribución por género, algo más del 54% de los notarios en la región son hombres y cerca del 46% mujeres, una proporción que, según el Notariado, continúa equilibrándose en las últimas promociones.