Extremadura, en el centro de un río de humedad este martes: alerta amarilla por intensas lluvias

La lluvia y el frío serán los protagonistas meteorológicos de esta semana en la mayor parte del país. Una de las comunidades que más se verá afectada es Extremadura, donde las lluvias comienzan a partir del martes. Las precipitaciones serán "especialmente fuertes" en Cáceres y Badajoz, explican desde el portal especializado eltiempo.es.

Aviso amarillo

Por ello, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará para esa jornada el aviso amarillo por lluvias intensas en la zona norte de la provincia de Cáceres. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, por lo que este aviso se iniciará a las 06.00 horas y se prolongará hasta las 21.00 horas.

Ante esta situación, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de las localidades de esta zona cacereña, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado. Además, a la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos; en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua y en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112.

Previsión

A nivel regional, Aemet prevé cielos nubosos o cubiertos, "con precipitaciones débiles o moderadas que seán localmente persistentes en zonas de montaña del norte de la provincia de Cáceres". Las temperaturas mínimas registrarán un ligero o moderado ascenso, que podrá ser notable en el sur, y las máximas permanecerán sin cambios hacia el oeste y en ligero o moderado descenso hacia el este, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 9 grados de mínima y 16 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 9 y 13 grados. En cuanto a los vientos, soplarán del sureste y sur, e irán disminuyendo a flojo al final de la jornada.

El temporal afectará a la mayor parte del país, comenzando este lunes en Galicia. Se trata de una borrasca asociada a una vaguada que se aproxima por el oeste peninsular, reforzada por la llegada del río de humedad del Atlántico subtropical. "Esta configuración favorecerá la entrada de una masa de aire templada y muy húmeda, dejando los mayores acumulados de lluvia en el oeste de la Península", explican desde el portal especializado Meteored.