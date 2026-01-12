Extremadura reduce máquinas y apuestas, pero no su pasión por el juego: es la segunda en el ranking nacional

Lo dice el Observatorio de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a través de la última encuesta EDADES sobre adiciones comportamentales, del Ministerio de Sanidad. Un 53% de los españoles de entre 15 y 64 años admitieron haber participado en juegos de azar de manera presencial durante los últimos doce meses analizados (2024). Esa media nacional se dispara en Extremadura hasta el 67,8%. En concreto, un 73,1% de hombres y un 62,3% mujeres han arriesgado su dinero en estas prácticas, situando a la región como la segunda con mayor prevalencia del país, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (71%) y por delante de Asturias (66%) y La Rioja (65%). Galicia, Madrid y Murcia tienen el porcentaje más bajo, con el 37%.

Es cierto que se viene produciendo un descenso de esta prevalencia a nivel nacional (ha caído siete puntos desde 2018). Extremadura, donde un 71,6% de la población llegó a participar de los juegos de azar de manera presencial en 2018, bajó hasta el 65,2% en 2022, pero 2024 supuso un nuevo repunte importante hasta el 67,8%. Hay una clara diferencia entre hombres y mujeres. Mientras que las extremeñas que apuestan su dinero a la suerte han descendido hasta un 62,3%, los hombres han subido a un 73,1%.

El juego presencial, con ese 53% de la población española que confiesa probar fortuna en alguna modalidad, sigue superando con mucho la prevalencia del juego de azar online: un 5,5% en 2024 (no hay datos para Extremadura).

¿Pero cuáles son los establecimientos disponibles en la región?

Según la Memoria de Actividad del Juego en España, existen en Extremadura 1 casino, 7 salas de bingo, 15 salas de apuestas y 91 salones de juego. Además, hay 2.714 locales de hostelería que cuentan con 3.977 máquinas de tipo B, denominadas slots o tragaperras, donde el usuario puede obtener un premio en efectivo.

Por partes. Las salas de bingo no varían en los últimos años: hay 7 en la comunidad (5 en Badajoz y 2 en Cáceres). En España, estos negocios van hacia arriba: el público ha pasado de jugarse 1.725 millones de euros en 2022, a 1.927 millones en 2024. Asimismo, los premios se han elevado de 919 a 1.113 millones. También aumentan los ingresos de estos establecimientos una vez descontados los premios: de 312 a 369 millones en dos años.

En el caso concreto de Extremadura, la tendencia no es tan clara. Los usuarios apostaron en los bingos presenciales 28 millones de euros durante el año 2024, cantidad exactamente igual a la de 2023, incluso por encima de los 26 millones de 2022. También se han elevado los premios a 21 millones, cuando en 2022 eran 19. Pero los ingresos de los establecimientos han sido de 7 millones en 2024, por debajo de los 8 millones que obtuvieron en 2023.

Además, según recoge la web sectordeljuego.com, el número de cartones vendidos en Extremadura en 2024 fue de 13.735, frente a los 13.863 de 2023.

Las apuestas pierden fuelle

Los que sí se reducen claramente en Extremadura son los salones de juego, de 108 a 91 en los cuatro últimos años, y las salas de apuestas, de 25 en el ejercicio 2020 a 15 en el último balance. Concretamente, los extremeños arriesgaron en 2024 un total de 28,4 millones de euros en apuestas presenciales, por debajo de los 31,6 millones que llegaron a registrarse en 2022. Del mismo modo, los ingresos obtenidos por estos negocios, descontados los premios, han caído en la región de 9,4 millones a 5,2 en solo cuatro años.

En el conjunto del país, en cambio, las apuestas presenciales siguen subiendo hasta alcanzar los 2.189 millones jugados en 2024 (frente a los apenas 1.615 de 2021), y estas salas ya llegan a los 408 millones de beneficios.

Al igual que los salones de juegos y las salas de apuestas, las máquinas B se han recortado en la región, desde las 4.089 del ejercicio 2020 hasta las 3.977 del último año, aunque ha habido un repunte frente a las 3.803 de 2023. Bajan además los locales con tragaperras, de 4.087 en 2020 a 2.714 en 2024.

Extremadura tiene también 629 máquinas con premios en metálico y 35 máquinas recreativas tipo C, que solo se pueden instalar en locales específicos de juego y en las que la probabilidad del premio no está programada.

Loterías, en escalada

Respecto a las loterías, que agrupan las distintas opciones de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Euromillones, Eurodreams, La Primitiva, Bonoloto, Lotería Nacional, La Quiniela…), además de los productos de la ONCE y Cruz Roja, ya alcanzan los 13.154 millones de euros jugados por los españoles en 2024, muy por encima de los 11.529 del año 2021. También el dinero ingresado por las organizaciones se eleva a 5.379 millones.

En concreto, a las loterías del Estado se apostaron 10.229 millones en 2024. En cuanto a los productos de la ONCE, la cantidad fue de 2.829 millones, en ambos casos con aumentos evidentes año tras año.

Respecto a Extremadura, en 2024 ya se superaron los 214 millones jugados a las distintas Loterías del Estado (199 en 2022). También subió la cantidad invertida en la ONCE, desde los 68 millones de 2021 a los 93 millones de 2024. Por cierto que el Cupón supone 44 millones en la región.