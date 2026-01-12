Ayudas AEPSA
Extremadura reparte 5,4 millones para contratos en obras y servicios rurales: esto es lo que recibe cada municipio
Las subvenciones complementan las del SEPE y buscan fijar población y empleo en el medio rural
La Junta de Extremadura reparte 5.469.563 euros en ayudas económicas a las entidades locales de la región para la ejecución de obras y servicios en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA). El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes la resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se conceden estas subvenciones.
El objetivo fundamental del programa es fijar población en el medio rural, mediante la mejora de las posibilidades de inserción laboral de las personas desempleadas participantes y favorecer el mantenimiento del empleo en los municipios extremeños.
Ayudas complementarias al SEPE
Las ayudas se conceden con carácter complementario a las otorgadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para las mismas obras o servicios y su importe no puede ser de tal cuantía que, de forma aislada o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada.
La ayuda asignada a cada entidad local se destina a sufragar los gastos necesarios para la realización de las obras o servicios de interés general y social que figuren en el proyecto o memoria valorada aprobados por el SEPE mediante resolución de concesión de la ayuda para la contratación de personas trabajadoras.
Gastos subvencionables
Según la convocatoria, se consideran gastos subvencionables los derivados de la adquisición de materiales, incluidos los portes y embalajes, así como los ocasionados por el empleo de medios auxiliares necesarios para la ejecución de las distintas unidades de obra o servicios, siempre que estén definidos en el proyecto o memoria valorada y respondan a su naturaleza.
Pago anticipado y justificación
El abono de la ayuda se realiza de forma anticipada, en un único pago y por la totalidad del importe concedido. El plazo para la justificación finalizará el 28 de febrero de 2026, aunque las entidades locales pueden solicitar con anterioridad una prórroga del plazo de manera motivada y por causa justificada.
Control y posibles reintegros
Las entidades locales beneficiarias deberán finalizar las obras objeto de la ayuda en el plazo establecido por el SEPE, justificar los gastos mediante la cuenta justificativa correspondiente y facilitar las actuaciones de inspección y control que pueda realizar la Junta de Extremadura. La falta de justificación o la utilización incorrecta de los fondos dará lugar al reintegro de la subvención, conforme a lo establecido en el Decreto del Presidente 4/2020, de 16 de junio.
Asimismo, la resolución establece que la revocación total o parcial de la subvención concedida por el SEPE para la contratación de las personas trabajadoras que origina el compromiso financiero conllevará, a su vez, la anulación o revocación total o parcial de las ayudas concedidas al ayuntamiento beneficiario.
Municipios y subvenciones
Provincia de Badajoz
- Acedera: 357,00 €
- Aceuchal: 57.596,00 €
- Ahillones: 30.868,60 €
- Alange: 4.367,30 €
- Albuera, La: 27.897,40 €
- Alburquerque: 22.276,80 €
- Alconchel: 18.266,50 €
- Alconera: 3.403,40 €
- Aljucén: 476,00 €
- Almendral: 33.938,80 €
- Almendralejo: 38.610,75 €
- Arroyo de San Serván: 19.800,00 €
- Atalaya: 7.604,10 €
- Azuaga: 39.746,00 €
- Cardenchosa (Azuaga): 4.712,40 €
- Badajoz: 15.136,80 €
- Alcazaba (Badajoz): 1.832,60 €
- Alvarado (Badajoz): 1.368,50 €
- Balboa (Badajoz): 2.510,90 €
- Gévora (Badajoz): 5.343,10 €
- Novelda (Badajoz): 5.854,80 €
- Sagrajas (Badajoz): 1.570,80 €
- Valdebótoa (Badajoz): 3.451,00 €
- Villafranco del Guadiana (Badajoz): 2.142,00 €
- Barbaño (ELM): 3.629,50 €
- Barcarrota: 31.701,60 €
- Baterno: 6.937,70 €
- Benquerencia de la Serena: 4.522,00 €
- Helechal (Benquerencia de la Serena): 3.760,40 €
- La Nava (Benquerencia de la Serena): 2.415,70 €
- Puerto Hurraco (Benquerencia de la Serena): 1.654,10 €
- Berlanga: 48.501,91 €
- Bienvenida: 27.155,77 €
- Bodonal de la Sierra: 10.579,10 €
- Burguillos del Cerro: 19.932,50 €
- Cabeza del Buey: 30.523,50 €
- Cabeza la Vaca: 41.434,25 €
- Calamonte: 51.062,90 €
- Calera de León: 25.714,16 €
- Calzadilla de los Barros: 11.305,00 €
- Campanario: 19.682,60 €
- La Guarda (Campanario): 428,40 €
- Campillo de Llerena: 45.184,30 €
- Capilla: 15.078,00 €
- Carmonita: 14.672,70 €
- Casas de Don Pedro: 8.318,10 €
- Casas de Reina: 2.391,90 €
- Castilblanco: 3.177,30 €
- Castuera: 7.425,60 €
- La Codosera: 25.879,72 €
- Cordobilla de Lácara: 19.527,90 €
- La Coronada: 10.769,50 €
- Corte de Peleas: 31.868,20 €
- Cristina: 2.641,80 €
- Cheles: 44.101,40 €
- Don Benito: 25.132,80 €
- Conquista del Guadiana (Don Benito): 666,40 €
- Entrerríos (ELM): 2.153,90 €
- Entrín Bajo: 13.887,30 €
- Esparragalejo: 3.284,40 €
- Esparragosa de la Serena: 19.551,70 €
- Esparragosa de Lares: 5.604,90 €
- Feria: 11.745,30 €
- Fuenlabrada de los Montes: 20.682,20 €
- Fuente de Cantos: 35.462,00 €
- Fuente del Arco: 13.387,50 €
- Fuente del Maestre: 39.746,00 €
- Fuentes de León: 32.855,90 €
- Garbayuela: 5.747,70 €
- Garlitos: 10.222,10 €
- Garrovilla, La: 9.055,90 €
- Granja de Torrehermosa: 16.207,80 €
- Guadajira (ELM): 17.446,53 €
- Guadalperales, Los (ELM): 1.071,00 €
- Guadiana: 30.887,31 €
- Guareña: 45.220,00 €
- Haba, La: 2.391,90 €
- Helechosa de los Montes: 9.662,80 €
- Bohonal de los Montes: 797,30 €
- Hernán Cortés (ELM): 8.996,40 €
- Herrera del Duque: 21.671,41 €
- Higuera de la Serena: 8.663,20 €
- Higuera de Llerena: 10.721,90 €
- Higuera de Vargas: 45.220,00 €
- Higuera la Real: 11.209,80 €
- Hinojosa del Valle: 9.174,90 €
- Hornachos: 45.220,00 €
- Jerez de los Caballeros: 15.124,90 €
- Brovales (Jerez): 1.594,60 €
- Valuengo (Jerez): 1.618,40 €
- Lapa, La: 7.318,50 €
- Lobón: 13.220,90 €
- Llera: 26.025,30 €
- Llerena: 31.416,00 €
- Magacela: 2.760,80 €
- Magüilla: 40.103,00 €
- Malcocinado: 25.109,00 €
- Malpartida de la Serena: 15.957,90 €
- Manchita: 10.507,70 €
- Medellín: 9.401,00 €
- Yelbes (Medellín): 2.391,90 €
- Medina de las Torres: 13.533,37 €
- Mengabril: 3.903,20 €
- Mirandilla: 6.937,70 €
- Monesterio: 27.951,26 €
- Montemolín: 31.499,25 €
- Pallares (Montemolín): 6.473,60 €
- Santa María de Navas (Montemolín): 3.367,70 €
- Monterrubio de la Serena: 33.796,00 €
- Montijo: 34.569,50 €
- Morera, La: 15.600,90 €
- Nava de Santiago, La: 16.136,40 €
- Navalvillar de Pela: 6.913,90 €
- Obando (Navalvillar de Pela): 249,90 €
- Vegas Altas (Navalvillar de Pela): 797,30 €
- Nogales: 18.433,10 €
- Oliva de la Frontera: 54.740,00 €
- Oliva de Mérida: 42.483,00 €
- Olivenza: 31.689,70 €
- San Benito de la Contienda: 1.231,48 €
- San Francisco de Olivenza: 3.962,70 €
- San Jorge de Alor: 708,59 €
- San Rafael de Olivenza: 1.604,34 €
- Santo Domingo de Guzmán: 118,68 €
- Villarreal (Olivenza): 626,61 €
- Orellana la Sierra: 1.499,40 €
- Palazuelo (ELM): 2.856,00 €
- Palomas: 11.602,50 €
- Parra, La: 22.892,00 €
- Peñalsordo: 11.138,40 €
- Puebla de Alcocer: 7.687,40 €
- Puebla de la Calzada: 21.277,20 €
- Puebla de la Reina: 11.102,70 €
- Puebla del Maestre: 10.638,77 €
- Puebla del Prior: 5.735,80 €
- Puebla de Obando: 35.402,50 €
- Puebla de Sancho Pérez: 9.008,30 €
- Pueblonuevo del Guadiana: 14.976,42 €
- Quintana de la Serena: 7.627,90 €
- Reina: 7.032,90 €
- Rena: 6.985,30 €
- Retamal de Llerena: 5.533,50 €
- Ribera del Fresno: 38.277,82 €
- Risco: 3.760,40 €
- Roca de la Sierra, La: 16.600,50 €
- Ruecas (ELM): 6.854,40 €
- Salvaleón: 27.393,80 €
- Salvatierra de los Barros: 42.808,80 €
- Sancti-Spíritus: 1.892,10 €
- San Pedro de Mérida: 4.379,20 €
- Santa Amalia: 25.608,80 €
- Santa Marta: 45.460,83 €
- Santos de Maimona, Los: 35.703,99 €
- San Vicente de Alcántara: 7.461,30 €
- Segura de León: 29.654,80 €
- Siruela: 1.041,67 €
- Solana de los Barros: 39.746,00 €
- Talarrubias: 7.627,90 €
- Talavera la Real: 28.909,96 €
- Taliga: 10.103,10 €
- Tamurejo: 2.415,70 €
- Torre de Miguel Sesmero: 40.900,30 €
- Torrefresneda (ELM): 3.117,80 €
- Torremayor: 8.663,20 €
- Torremejía: 26.477,50 €
- Torviscal, El (ELM): 2.725,10 €
- Trasierra: 32.510,80 €
- Trujillanos: 1.773,10 €
- Usagre: 22.824,20 €
- Valdehornillos (ELM): 3.082,10 €
- Valdelacalzada: 17.921,40 €
- Valdetorres: 16.124,50 €
- Valdivia (ELM): 9.936,50 €
- Valencia de las Torres: 16.479,60 €
- Valencia del Mombuey: 29.559,60 €
- Valencia del Ventoso: 43.535,88 €
- Valverde de Burguillos: 2.388,24 €
- Valverde de Leganés: 61.784,80 €
- Valverde de Llerena: 17.290,70 €
- Valverde de Mérida: 7.520,80 €
- Valle de la Serena: 15.172,50 €
- Valle de Matamoros: 8.758,40 €
- Valle de Santa Ana: 21.586,60 €
- Villafranca de los Barros: 36.712,21 €
- Villagarcía de la Torre: 14.768,06 €
- Villagonzalo: 6.235,60 €
- Villalba de los Barros: 19.890,81 €
- Villanueva del Fresno: 63.070,00 €
- Villar del Rey: 30.713,90 €
- Villar de Rena: 4.176,90 €
- Villarta de los Montes: 7.758,80 €
- Vivares (ELM): 3.308,20 €
- Zafra: 5.831,00 €
- Zahínos: 39.746,00 €
- Zalamea de la Serena: 28.845,60 €
- Zarza Capilla: 5.188,40 €
- Zarza, La: 21.534,73 €
- Zurbáran (ELM): 3.831,80 €
Provincia de Cáceres
- Abadía: 2.667,74 €
- Acebo: 7.508,90 €
- Acehúche: 33.129,60 €
- Aceituna: 18.742,50 €
- Ahigal: 35.723,80 €
- Alagón del Río: 11.840,50 €
- Albalá: 21.514,01 €
- Alcántara: 613,24 €
- Alcuéscar: 57.044,50 €
- Aldeacentenera: 15.945,40 €
- Aldea del Cano: 5.236,00 €
- Aldea del Obispo, La: 4.414,90 €
- Aldeanueva de la Vera: 16.731,40 €
- Aldehuela del Jerte: 1.944,10 €
- Alía: 5.604,90 €
- Almoharín: 53.312,00 €
- Arroyomolinos: 22.336,30 €
- Azabal: 10.948,00 €
- Benquerencia: 3.094,00 €
- Berrocalejo: 559,30 €
- Berzocana: 5.902,40 €
- Botija: 15.981,70 €
- Brozas: 7.604,46 €
- Cabañas del Castillo: 21.591,16 €
- Cabezuela del Valle: 51.265,20 €
- Cabrero: 5.283,60 €
- Cáceres: 21.182,00 €
- Cañamero: 7.318,87 €
- Cañaveral: 24.220,18 €
- Carbajo: 5.771,50 €
- Carcaboso: 18.905,22 €
- Carrascal de la Vera: 594,77 €
- Casar de Cáceres: 6.854,40 €
- Casar de Palomero: 29.214,50 €
- Casares de las Hurdes: 2.570,40 €
- Casas de Don Gómez: 1.261,40 €
- Casas del Castañar: 3.046,40 €
- Casas del Monte: 13.780,20 €
- Casatejada: 9.055,90 €
- Casillas de Coria: 3.843,70 €
- Cerezo: 6.902,00 €
- Cilleros: 37.556,40 €
- Collado de la Vera: 1.600,00 €
- Conquista de la Sierra: 928,20 €
- Coria: 29.440,60 €
- Cuacos de Yuste: 3.355,80 €
- Deleitosa: 2.677,50 €
- Eljas: 25.382,70 €
- Escurial: 5.400,02 €
- Fresnedoso de Ibor: 2.142,00 €
- Galisteo: 7.128,10 €
- Garcíaz: 16.707,07 €
- Garganta la Olla: 10.710,00 €
- Gargantilla: 5.652,50 €
- Garrovillas de Alconétar: 7.999,46 €
- Gata: 12.151,79 €
- Gordo, El: 856,80 €
- Granja, La: 5.426,40 €
- Guadalupe: 9.496,20 €
- Guijo de Galisteo: 46.279,10 €
- Guijo de Granadilla: 3.808,00 €
- Guijo de Santa Bárbara: 1.558,90 €
- Hernán Pérez: 11.221,70 €
- Herrera de Alcántara: 2.500,00 €
- Herreruela: 180,20 €
- Hervás: 8.080,10 €
- Higuera de Albalat: 892,50 €
- Holguera: 6.211,80 €
- Huelaga: 1.178,10 €
- Ibahernando: 2.250,70 €
- Jaraicejo: 3.724,70 €
- Jaraíz de la Vera: 58.012,50 €
- Jarilla: 1.273,30 €
- Jerte: 16.790,90 €
- Losar de la Vera: 16.552,90 €
- Madrigal de la Vera: 10.174,50 €
- Madrigalejo: 16.396,06 €
- Majadas de Tiétar: 34.715,04 €
- Malpartida de Plasencia: 5.545,40 €
- Marchagaz: 15.802,85 €
- Mata de Alcántara: 2.142,00 €
- Membrío: 17.766,49 €
- Miajadas: 29.952,30 €
- Millanes de la Mata: 714,00 €
- Mohedas de Granadilla: 30.226,00 €
- Monroy: 19.896,16 €
- Montánchez: 34.864,77 €
- Moraleja: 40.757,50 €
- Navaconcejo: 43.351,70 €
- Navalmoral de la Mata: 36.083,95 €
- Navas del Madroño: 7.235,20 €
- Navezuelas: 20.968,19 €
- Nuñomoral: 19.623,10 €
- Oliva de Plasencia: 1.142,40 €
- Palomero: 21.973,49 €
- Pasarón de la Vera: 7.223,30 €
- Perales del Puerto: 29.596,59 €
- Pescueza: 892,50 €
- Pesga, La: 17.540,60 €
- Piedras Albas: 2.034,90 €
- Pinofranqueado: 27.070,03 €
- Piornal: 15.635,91 €
- Plasenzuela: 2.249,10 €
- Portezuelo: 1.773,10 €
- Pueblonuevo de Miramontes: 6.223,70 €
- Puerto de Santa Cruz: 3.002,22 €
- Rebollar: 3.391,50 €
- Riolobos: 15.158,37 €
- Robledillo de Gata: 1.834,23 €
- Robledillo de la Vera: 1.118,60 €
- Robledillo de Trujillo: 24.709,54 €
- Robledollano: 7.580,30 €
- Rosalejo: 12.518,80 €
- Ruanes: 1.320,90 €
- Salorino: 10.864,70 €
- Salvatierra de Santiago: 1.380,40 €
- San Gil: 924,10 €
- San Martín de Trevejo: 14.089,60 €
- Santa Ana: 1.463,70 €
- Santa Cruz de la Sierra: 5.593,00 €
- Santa Cruz de Paniagua: 8.425,20 €
- Santa Marta de Magasca: 2.130,10 €
- Santiago de Alcántara: 6.592,60 €
- Santiago del Campo: 2.856,00 €
- Santibáñez el Alto: 11.971,40 €
- Santibáñez el Bajo: 7.616,00 €
- Segura de Toro: 1.225,70 €
- Serradilla: 14.815,50 €
- Sierra de Fuentes: 5.224,10 €
- Talaván: 10.614,80 €
- Talaveruela de la Vera: 2.856,00 €
- Talayuela: 76.542,85 €
- Tejeda de Tiétar: 7.746,90 €
- Tiétar: 7.544,60 €
- Toril: 1.380,40 €
- Tornavacas: 16.850,40 €
- Torno, El: 4.462,50 €
- Torrecilla de los Ángeles: 7.413,70 €
- Torrecillas de la Tiesa: 15.481,90 €
- Torre de Don Miguel: 4.167,53 €
- Torre de Santa María: 16.505,30 €
- Torrejoncillo: 14.851,20 €
- Torrejón el Rubio: 3.415,30 €
- Torremenga: 4.248,30 €
- Torremocha: 3.593,80 €
- Torreorgaz: 12.978,12 €
- Torrequemada: 13.328,02 €
- Valdastillas: 1.915,90 €
- Valdefuentes: 11.483,50 €
- Valdelacasa de Tajo: 737,80 €
- Valdemorales: 10.733,80 €
- Valdeobispo: 2.726,50 €
- Valencia de Alcántara: 22.364,65 €
- Valverde de la Vera: 2.570,40 €
- Valverde del Fresno: 44.839,20 €
- Vegaviana: 11.531,10 €
- Viandar de la Vera: 2.368,10 €
- Villa del Campo: 12.185,60 €
- Villa del Rey: 2.130,10 €
- Villamesías: 6.640,20 €
- Villamiel: 21.562,80 €
- Villanueva de la Sierra: 16.755,20 €
- Villar del Pedroso: 1.761,82 €
- Villar de Plasencia: 904,40 €
- Villasbuenas de Gata: 9.615,20 €
- Zarza de Granadilla: 12.947,20 €
- Zarza de Montánchez: 15.505,70 €
- Zarza la Mayor: 57.239,00 €
- Zorita: 4.060,42 €
