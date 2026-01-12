Fernández Calle: "Vox no pide nada porque nada necesita"

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reaccionado este lunes en redes sociales al debate abierto en torno a la negociación para la formación del nuevo gobierno autonómico, después de que el líder nacional del partido, Santiago Abascal, avanzara la intención de exigir una vicepresidencia y varias consejerías en un eventual acuerdo con el PP.

En un mensaje publicado en la red social X, Fernández Calle ha afirmado que Vox no "pide nada" porque, según ha señalado, "nada necesita", y ha añadido que son otros partidos los que "necesitan" el apoyo de su formación para gobernar.

En esa misma publicación, el candidato ha subrayado que Vox no convocó elecciones con el objetivo de obtener una mayoría absoluta y ha señalado que tampoco fue su partido el que "perdió 10.000 votos". Además, ha lanzado críticas al coste económico de los comicios: "Nosotros no nos hemos gastado 7 millones de euros de todos los extremeños".

Sin citar expresamente a ninguna formación y en referencia a los resultados electorales, Fernández Calle ha añadido: "Eso sí, ahora más del doble de Vox".

Sobre las peticiones

El mensaje llega un día después de que Abascal asegurara, en una entrevista concedida a OK Diario, que Vox reclamará entrar en el Ejecutivo de María Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías, con el objetivo, según explicó, de controlar directamente la ejecución de las medidas pactadas, como la reindustrialización, la oposición al Pacto Verde, las políticas migratorias, las rebajas fiscales y el "fin del gasto político".

En concreto, el líder de Vox afirmó que "hay que estar en el gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos. Hay que estar con una vicepresidencia y consejerías acorde a nuestros votos".