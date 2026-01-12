De Miguel rechaza el nuevo modelo de financiación y avisa de que “seguirá empobreciendo a Extremadura”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha mostrado el rechazo de su formación al nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno central al considerar que es “profundamente injusto” y que no aporta más recursos a la comunidad extremeña. Según ha señalado, la propuesta no ha corregido los desequilibrios territoriales y ha contribuido a mantenerlos.

De Miguel ha afirmado que el sistema se ha diseñado sin una negociación real con el conjunto de las comunidades autónomas y ha advertido de que Extremadura se encuentra entre los territorios que no se han visto beneficiados por el nuevo reparto. A su juicio, el modelo no puede calificarse de justo cuando “todas las comunidades reciben más fondos menos Extremadura y Cantabria”.

Desigualdad territorial

La dirigente de Unidas por Extremadura ha criticado de forma expresa el principio de ordinalidad, al entender que ha profundizado las desigualdades territoriales. En este sentido, ha recordado que las comunidades autónomas no parten del mismo punto de partida y ha subrayado que Extremadura ha sufrido “décadas de expolio y desequilibrios estructurales”.

De Miguel ha defendido que el sistema de financiación autonómica debe garantizar los servicios públicos con independencia del lugar de residencia y ha alertado de que la propuesta actual ha favorecido a los territorios más enriquecidos. “Lo que estamos viendo es que unos podrán garantizar derechos y otros no”, ha advertido.

Críticas al Gobierno central

La líder de Unidas por Extremadura ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber planteado la reforma sin consenso previo y por haber limitado la negociación a acuerdos con fuerzas concretas. Según ha indicado, este planteamiento ha supuesto “tirar por la borda el principio de solidaridad interterritorial”.

No obstante, De Miguel también ha dirigido sus críticas al Partido Popular, al que ha acusado de mantener una posición contradictoria en materia de financiación. Ha señalado que, cuando ha tenido competencias, ha aplicado políticas fiscales que han beneficiado a las rentas más altas. “Eso es exactamente lo mismo que aplicar la ordinalidad”, ha afirmado.

Por ello, ha resumido la posición de su formación en un doble rechazo: “ni ordinalidad ni dumping fiscal”, al considerar que ambas prácticas han generado un mayor abismo social y territorial y han contribuido a empobrecer a Extremadura.

Exigencia de transparencia

En relación con la situación política regional, Irene de Miguel ha reclamado “máxima transparencia” en las negociaciones para la formación de gobierno en Extremadura. Ha lamentado que su formación no haya recibido ninguna llamada de la presidenta en funciones, María Guardiola, tras las elecciones autonómicas.

De Miguel se ha mostrado convencida de que PP y Vox han acabado negociando un acuerdo y ha insistido en que las decisiones clave “se han tomado fuera de Extremadura”. Por ello, ha exigido explicaciones públicas para que la ciudadanía conozca “a qué precio Guardiola está dispuesta a gobernar”.

Rechazo al acuerdo Mercosur

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura ha reiterado la oposición de su formación al tratado de libre comercio con Mercosur y ha anunciado que han respaldado las movilizaciones del sector primario extremeño.

Según ha afirmado, el acuerdo ha perjudicado a la agricultura social y familiar, ha puesto en riesgo el sector primario y solo ha beneficiado a las grandes empresas y a la gran industria, en detrimento del medio rural y del modelo productivo extremeño.