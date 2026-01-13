Alerta por lluvias: aviso por pavimento deslizante en la A-5 desde Navalmoral a Badajoz

El aviso amarillo por lluvias intensas en el norte de Extremadura puede afectar en esta jornada a la circulación en algunas de las carreteras principales de la región. Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), se registra pavimento deslizante a causa de las precipitaciones en el trazado de la autovía A-5 a su paso por Extremadura, entre Navalmoral de la Mata y Badajoz.

En concreto, entre los puntos kilométricos 180.0 y 407.0, en ambos sentidos de circulación y en los dos carriles.

Las autoridades recomiendan precaución al volante en los desplazamientos.

Cabe recordar que el norte de la provincia de Cáceres se encuentra este martes en aviso amarillo por precipitaciones. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a lo largo de la jornada pueden registrarse entre 40 y 70 litros por metro cuadrado de precipitaciones.

La alerta permanece activa desde la mañana de este martes a las seis hasta las 21 horas de la noche.