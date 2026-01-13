Cáceres, en alerta amarilla por lluvias intensas: hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas

La zona norte de la provincia de Cáceres se encuentra este martes en alerta amarilla por lluvias intensas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en esta zona se pueden acumular entre 40 y 70 litros por metro cuadros en 12 horas.

El aviso se ha activado a las seis de la mañana y se prolongará hasta las 21.00 horas de la noche.

Nubosidad abundante con lluvia en el norte de Cáceres / Javier Lumeras

En el resto de la comunidad pueden caer precipitaciones débiles o moderadas, que serán localmente persistentes en las zones montañosas del norte de la región, donde permanece activa la alerta amrarilla.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas sufrirán un ligero o moderado ascenso, más notable en el sur extremeño, mientras que las máximas no sufrirán cambios en el oeste y descenderán en el este.

Miércoles

Para la jornada del miércoles, no se esperan fenómenos meterológicos significativos, y se mantendrán los cielos nubosos, con nubosidad abudante por la mañana.

Durante la primera mitad del día se esperan precipitaciones hacia el este, que tenderán a remitir por la tarde.

Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso y las máximas ascenderán en el norte montañoso y se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el resto de la región.