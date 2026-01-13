Extremadura aguanta en la cola, pero el alquiler ya crece casi el doble que la media española

El mercado del alquiler en Extremadura ha acelerado su encarecimiento durante el último año. En diciembre de 2025, el precio medio ha alcanzado los 6,79 euros por metro cuadrado, tras registrar una subida interanual del 30,08%, el quinto mayor incremento de España, según el informe anual elaborado por pisos.com. Solo en el último mes, los precios han repuntado un 1,34%, confirmando una tendencia claramente al alza.

Pese a este fuerte aumento, Extremadura se ha mantenido como una de las comunidades autónomas más asequibles para alquilar vivienda. De hecho, ha sido la tercera región más barata del país, únicamente por detrás de La Rioja (6,21 euros/m²) y Castilla y León (6,74 euros/m²). El contraste entre precios bajos y subidas intensas ha situado a la comunidad en una posición singular dentro del mapa nacional del alquiler.

Diferencias entre provincias

La evolución del alquiler no ha sido homogénea dentro de la región. Por provincias, Badajoz ha mostrado un comportamiento más dinámico que Cáceres. En el último mes, los precios han subido un 2 % en la provincia pacense, frente al 0,54% registrado en la cacereña.

La brecha se ha ampliado aún más en la comparativa interanual. Mientras que Badajoz ha acumulado un incremento del 21,72 %, Cáceres ha registrado una subida más moderada, del 7,60 %. En términos absolutos, sin embargo, Cáceres ha sido más cara, con un precio medio de 7,98 euros por metro cuadrado, frente a los 5,10 euros de Badajoz, que se ha situado como la sexta provincia más asequible de España para vivir de alquiler.

Evolución en las capitales

En las capitales extremeñas, el comportamiento de los precios ha sido más contenido en el último mes. Badajoz ha experimentado un ligero descenso del 0,08 %, mientras que Cáceres ha registrado una bajada algo mayor, del 0,38 %.

La tendencia también ha sido levemente descendente en tasa interanual. Cáceres ha acumulado un recorte del 1,23 %, frente al 0,95 % de Badajoz. A pesar de ello, ambas ciudades se han mantenido entre las capitales de provincia más baratas de España. En diciembre de 2025, Cáceres, con 7,95 euros por metro cuadrado, ha sido la octava capital más económica, mientras que Badajoz, con 8,02 euros, ha ocupado el noveno puesto.

Contexto nacional

El encarecimiento del alquiler en Extremadura se ha producido en un contexto de fuertes subidas en todo el país. En el conjunto de España, el precio medio ha cerrado 2025 en 14,21 euros por metro cuadrado, tras una subida interanual del 16,67 %. En términos mensuales, el incremento ha rozado el 1 %, mientras que en el último trimestre del año la revalorización ha superado el 3 %, y en la segunda mitad del ejercicio, el 6 %.

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que el mercado del alquiler residencial se ha consolidado como uno de los segmentos más tensos y dinámicos del panorama inmobiliario. Según ha explicado, esta situación responde a una combinación de escasez estructural de oferta, cambios en los patrones de demanda y la presión de usos alternativos del parque de vivienda.

Desde el lado de la demanda, Font ha advertido de que encontrar una vivienda de alquiler ajustada al salario medio y ubicada en el entorno habitual de vida del inquilino se ha convertido en un proceso “complejo, frustrante y, en muchos casos, desalentador”.

Rebaja fiscal a propietarios

En este escenario, pisos.com ha valorado la rebaja fiscal anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigida a los propietarios que mantengan los precios del alquiler al renovar los contratos. Según el portal inmobiliario, esta medida podría contribuir a contener futuras subidas.

Font ha afirmado que el incentivo fiscal podría animar a los caseros a mantener los precios “estables” y favorecer un mercado “más equilibrado”, aunque ha matizado que la rentabilidad real del alquiler se ha visto condicionada por factores como los costes de mantenimiento, una fiscalidad más exigente y los riesgos de morosidad o impago.