Extremadura, entre las regiones con más brecha en el alquiler: los caseros ganan el doble que los inquilinos

La brecha de ingresos entre propietarios e inquilinos alcanza los 23.638 euros en España y se eleva hasta el doble en Extremadura, según un informe que está elaborando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El estudio, basado en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 del INE, sitúa la renta mediana de los caseros en 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de los inquilinos, lo que supone una diferencia del 82 %.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha advertido de que Extremadura se encuentra entre las comunidades —junto a la Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias— en las que los ingresos de los arrendadores ya duplican a los de quienes viven de alquiler.

Renovaciones de contratos

Según el informe, si los contratos que expiran en 2026 y 2027 se renovaran a precios de mercado, la brecha de ingresos entre arrendadores e inquilinos afectados aumentaría en 2.216 euros de media, elevando la renta mediana de estos propietarios hasta los 54.665 euros.

En concreto, los 632.369 contratos firmados en 2021 que caducan en 2026 afectarían a 1,6 millones de personas, una cifra que se elevaría hasta casi 2,7 millones si se suman también los 405.234 contratos de 2022 que finalizarán en 2027.

Subida acumulada del alquiler

Consumo ha alertado además del fuerte encarecimiento del alquiler en los últimos años. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el precio medio ofertado ha pasado de 10,85 euros a 14,5 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida acumulada del 34,3 %, según datos de Idealista citados en el informe.

El Ministerio ha calificado este incremento como “muy acentuado” y ha advertido de su impacto directo sobre los hogares con menores ingresos, especialmente en comunidades con salarios más bajos, como Extremadura.

Rechazo a los incentivos fiscales

El informe se ha conocido en paralelo al rechazo de Sumar al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprobar un real decreto-ley para conceder incentivos fiscales a los propietarios que no suban el precio del alquiler al renovar los contratos en 2026.

Fuentes de la formación han considerado esta medida “ineficaz” e “injusta”, al entender que beneficiaría a los arrendadores pese a la desigualdad de renta existente. Sumar ha defendido en su lugar la renovación automática de los contratos con la única actualización del IPC, una fórmula que, según ha recordado, ya se aplicó durante la pandemia.

Desde el grupo plurinacional han insistido en que los datos reflejan la necesidad de una intervención “urgente” del mercado del alquiler que garantice el derecho a la vivienda de las personas inquilinas “y no una medida opcional a la que pueden adherirse unos propietarios sí y otros, no”.