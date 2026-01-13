Suceso
Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor
Se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo
Una mujer de 36 años ha fallecido este martes al quedar atrapada como consecuencia de un accidente laboral ocurrido en el municipio pacense de Torremayor, según informa el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.
Del incidente se ha alertado pasadas las 14:00 horas al 112 que no ha aportado de momento información sobre el centro de trabajo.
Hasta el lugar se han desplazado recursos sanitarios: una unidad medicalizada de atención rápida (UMAR) y dotación del consultorio local; una unidad de Cruz Roja, efectivos de la Guardia Civil, bomberos del parque de Mérida y un técnico del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA).
La víctima presentaba lesiones incompatible con la vida, se indica.
Pendiente de determinar el carácter laboral del suceso, se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo
- Detenido el presunto autor de un apuñalamiento mortal en el barrio del Cerro de Reyes de Badajoz
- El puente de Palmas de Badajoz mantendrá su iluminación navideña. ¿Hasta cuándo?
- Qué comer en Badajoz: 10 platos y productos que definen la mesa pacense
- La fachada de un inmueble en la Ronda Sur de Badajoz recibe cinco disparos de madrugada
- Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes (Badajoz)
- Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz
- Tres hombres armados asaltan de madrugada una casa de apuestas en Ricardo Carapeto de Badajoz y maniatan a un empleado
- Badajoz celebra sus Migas Extremeñas Solidarias el 17 de enero