La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad, para las que el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, destina un presupuesto de 1.500.000 euros.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes una resolución por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas para el fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en 2026.

La convocatoria contempla subvenciones de hasta 14.000 euros por cada contratación, para lo cual, las ayudas se articulan en tres programas, como son el programa I para la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias; el programa II de subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo, y el programa III de subvenciones al empleo con apoyo.

El Gobierno autonómico estima que serán unas 150 personas con discapacidad las que podrán obtener un contrato indefinido a través de esta convocatoria, según informa el Ejecutivo regional a través de nota de prensa recogida por Europa Press.

Beneficiarios y solicitudes

Así, para los programas I y II las beneficiarias podrán ser las empresas privadas, autónomos, profesionales colegiados, asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, sociedades civiles y agrupaciones privadas de personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado.

Y para el programa III podrán ser beneficiarias las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que se comprometan a suscribir el correspondiente convenio de colaboración con la empresa que va a contratar a trabajadores con discapacidad a los que se les va a prestar el empleo con apoyo.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación establecida para cada programa de ayudas, se tramitarán de forma electrónica a través del Punto de Acceso General Electrónico en juntaex.es.

El plazo de vigencia a efectos de presentación de solicitudes es de un año, del 14 de enero de 2026 al 13 de enero de 2027.

En concreto, para las ayudas previstas en el programa I y II, dentro del plazo de dos meses, a contar desde la fecha de inicio de la contratación o de la transformación objeto de subvención, mientras que para las ayudas del programa III, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el inicio del proyecto de empleo con apoyo, o en su caso, de sus prórrogas.