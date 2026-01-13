Tres de cada cuatro trabajadores extremeños están pendientes de que se renueven sus condiciones laborales

Extremadura tiene por delante un año "decisivo" para la negociación colectiva. Según ha informado este martes la secretaria general de Comisiones Obreras en Extremadura, María Berrocal, un total de 183 convenios con empresas, el 78% del total vigente en la región, deberán renovarse en 2026 al haber agotado su vigencia, afectando a tres de cada cuatro personas trabajadoras. "Nos permitirá mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores y las trabajadoras de la región, incidiendo además en la negociación de la reducción de la jornada laboral de trabajo", ha resaltado.

Durante la presentación del balance laboral, social y político de 2025, Berrocal ha destacado que este escenario “abre una oportunidad histórica para mejorar las condiciones laborales y económicas en la región”. En concreto, el pasado año se rubricaron 17 convenios de empresa de los 235 existentes, lo que representa el 17%, afectando a 1.307 personas trabajadoras, con un incremento salarial medio del 2,56%. Por su parte, los 183 que están pendientes de actualizarse afectarían a 15.970 trabajadores, el 75% del total.

En esta línea, ha manifestado que en 2025 se firmaron 12 convenios colectivos sectoriales, de un total de 36, que han beneficiado a 48.519 personas trabajadoras, con un incremento salarial medio del 4,83%, una cifra superior a la registrada en ejercicios anteriores. En comparación, en 2004 se firmaron cinco convenios y en 2003, seis. Asimismo, ha subrayado que CCOO participó durante 2025 en la negociación, seguimiento y firma de 203 planes de igualdad; 28 protocolos de acoso y 13 protocolos LGTBI.

Accidentes laborales

En materia de siniestralidad laboral, Berrocal ha alertado de que en Extremadura sigue sufriéndose una realidad "inaceptable". Según los últimos datos disponibles, en 2025 se registraron en la región 11.294 accidentes de trabajo, de los cuales 9.802 causaron baja laboral, lo que supone una media de casi 980 accidentes con baja cada mes. Especialmente grave fue el número de accidentes mortales, con 13 personas fallecidas en su puesto de trabajo o como consecuencia del mismo durante el último año.

En este sentido, desde CCOO reclaman que la prevención de riesgos laborales tenga un mayor peso en la negociación colectiva y exigen al empresariado que asuma su responsabilidad, al tiempo que instan a las administraciones públicas a reforzar la inspección y el control para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Financiación autonómica

En cuanto a la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno central, tras reconocer que no conocen el documento en su globalidad, la responsable de CCOO ha indicado que sí que hay "pinceladas" que apuntan a que es un acuerdo "poco provechoso" para Extremadura, ya que el reparto de fondos que determina el nuevo modelo "disminuye la financiación en la región". Esto repercute "en definitiva" en la calidad de los servicios públicos, ha alertado Berrocal, quien ha recordado también que prima en el nuevo sistema el principio de "ordinalidad".

Posible acuerdo PP-Vox

Sobre la gobernabilidad de la región, tras las elecciones autonómicas, Berrocal ha señalado que el sindicato no consentirá "retrocesos" en igualdad ante un posible gobierno PP-Vox en la comunidad. Tras indicar que "todo apunta nuevamente a una confluencia PP-Vox", ha subrayado que CCCO reivindicará el diálogo social como un "pilar fundamental" para consensuar políticas que "mejoren" la vida de los extremeños, así como que defenderá las políticas públicas que fortalezcan el estado de bienestar y los servicios públicos.

Preguntada sobre la posibilidad de que Vox entre sus reclamaciones para facilitar la gobernabilidad en Extremadura pueda insistir en su reclamación de reducir subvenciones a sindicatos, Berrocal no ha descartado esta posibilidad porque "ha sucedido en otras comunidades autonómas" y es una propuesta ya que defendía dicha formación en la anterior legislatura.