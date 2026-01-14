Sanidad
Apenas el 3% de los médicos de Atención Primaria secunda la huelga este miércoles en Extremadura
El paro, que afecta a médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, tuvo un seguimiento del 3,41% en Badajoz y del 1,73% en Cáceres, según datos de la Consejería de Salud
La Consejería de Salud y Servicios Sociales cifra en el 2,87% el seguimiento en Extremadura de la huelga nacional de médicos en protesta por el contenido del borrador de nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.
Según la administración sanitaria, por provincias el seguimiento ha sido de un 3,41% en Badajoz y un 1,73% en Cáceres.
El paro, que también está convocado para mañana jueves, está dirigido a médicos de familia y pediatras de la Atención Primaria dependiente del Sistema Nacional de Salud, incluidos los servicios de urgencias extrahospitalarios, y los MIR correspondientes a esas especialidades que se encuentren en ese momento desempeñando sus funciones en Atención Primaria o en hospital.
En esta ocasión la huelga está convocada a nivel nacional por el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria, una organización minoritaria de Andalucía. Aunque en otras comunidades también está afectando al resto de profesionales facultativos.
- La calle de la Soledad de Badajoz suma nuevos cierres: 'Es un paso más hacia el abandono
- Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes (Badajoz)
- Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 78 años en Badajoz
- Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género
- Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz
- Primer llamamiento urgente de docentes del año: Educación busca profesores de 16 especialidades en Extremadura
- Vecinos de la mujer fallecida en Badajoz: 'Parecía un matrimonio normal, pero de puertas para adentro no sabemos qué puede pasar
- Más de 11.000 personas participarán este año en Badajoz en el gran desfile del domingo de Carnaval