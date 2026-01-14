Un inicio de año excepcional sitúa a los pantanos extremeños muy por encima de la media de la década

Extremadura vive uno de sus mejores comienzos de año en cuanto a volumen de agua embalsada, tanto para consumo humano como para riego y generación de energía hidroeléctrica. Los datos son claros. Según la última actualización de 'Embalses.net', la comunidad autónoma alcanza en estos momentos el 63% de sus reservas, con un total de 9.112 hectómetros cúbicos de agua almacenada.

Se trata de una cifra muy superior a la media registrada en la primera semana del año durante la última década, que se sitúa en 7.094 hectómetros cúbicos, equivalentes al 49% de la capacidad total. El dato también mejora de forma notable el arranque de 2025, cuando Extremadura comenzaba a salir de la última sequía y acumulaba 6.865 hectómetros cúbicos, lo que suponía un 47,5%.

Un año marcado por las borrascas

Durante la pasada primavera se produjeron varias borrascas consecutivas que obligaron al desembalse de agua en los grandes pantanos de la provincia de Cáceres y en varios de Badajoz, con episodios especialmente visibles en La Serena y Alcántara. Desde entonces, los niveles han ido descendiendo de forma escalonada, en parte por la dureza de un verano extremadamente cálido y porque algunos embalses han mantenido sus turbinas activadas durante el otoño para la producción eléctrica.

No obstante, las borrascas continuadas que han cruzado la región desde noviembre garantizan un aporte estable, lo que explica los elevados niveles de almacenaje con los que Extremadura ha iniciado el año.

Diferencias entre provincias

Por provincias, Cáceres, con el peso dominante de la cuenca del Tajo, se sitúa en el 65,1% de su capacidad, mientras que Badajoz, integrada en la cuenca del Guadiana, alcanza el 61,2%.

En la provincia de Badajoz se encuentra el pantano más grande de España y segundo de Europa, La Serena, que retiene 2.068 hectómetros cúbicos de los 3.219 de capacidad total. El embalse se posiciona así en el 64%, casi el doble del 34% que viene registrando de media en el mes de enero durante la última década.

Por su parte, el embalse de Alcántara, el segundo de mayor capacidad del país, con 3.160 hectómetros cúbicos, se sitúa casi al 70%, con 2.160 hectómetros cúbicos almacenados. Este dato resulta especialmente significativo porque el pantano suele encontrarse en enero en torno al 57%, y el año pasado por estas fechas ni siquiera alcanzaba el 47%. Además, las bajadas paulatinas indican que la presa está turbinando para generar electricidad, y aún así sigue entrado caudal, que vuelve a generar subidas.

Cabe recordar que el pasado 23 de marzo el embalse de Alcántara comenzó a desembalsar agua por sus siete compuertas, las tres de la presa y las cuatro del aliviadero. Lo hizo tras el paso de cuatro borrascas consecutivas (Jana, Konrad, Laurence y Martinho) y después de haber acumulado en apenas doce horas unos 60 hectómetros cúbicos. Las intensas lluvias pusieron en alerta a numerosos puntos de la cuenca del Tajo y aquella madrugada la crecida del río, con caudales superiores a los 1.000 metros cúbicos por segundo, provocó el derrumbe del Puente Romano de Talavera de la Reina. Alcántara no se abría al completo desde 2013, mientras que el último desembalse parcial se había producido en 2016.

El resto de embalses también responde

Tras las dos grandes 'bañeras' de Extremadura y de España, el resto de los principales pantanos de la región también presentan buenas cifras de almacenaje, consolidando una fotografía general muy positiva a comienzos de año.

Entre los de mayor volumen destacan Cíjara (892 hectómetros cúbicos), Valdecañas (839), Orellana (606) y Gabriel y Galán (527). Les siguen García de Sola (337), Alange (273) y Cedillo (252), todos ellos por encima de los 200 hectómetros cúbicos.

En un segundo escalón se sitúan Torrejón (Tajo–Tiétar), con 166 hectómetros cúbicos, Zújar (154), Sierra Brava (138), Villar del Rey (118) y Villalba de los Barros (84), mientras que Borbollón alcanza los 62.

Ya con volúmenes más modestos, pero relevantes para el abastecimiento y la regulación local, aparecen Rivera de Gata (38), Los Molinos (34), Jerte–Plasencia (31), Ruecas (29), Baños (26), Los Canchales y Horno Tejero (22), Cáceres–Guadiloba (16) y, cerrando la relación, Piedra Aguda y Burdalo, ambos con 15 hectómetros cúbicos.