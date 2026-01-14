Extremadura amplía el número de comarcas ganaderas para evitar restricciones sanitarias "innecesarias"

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que se amplían de 15 a 43 las comarcas ganaderas de la Comunidad Autónoma con el objetivo de mejorar la aplicación de la normativa en materia de sanidad animal. Para ello el Ejecutivo regional ha acometido una revisión técnica de diferentes parámetros orográficos, de densidad de población ganadera y de extensión territorial de las comarcas actuales, en aras a mejorar la gestión del riesgo sanitario que supone contar con comarcas muy extensas y establecer un número mayor de comarcas ganaderas epidemiológicas.

Según ha explicado la portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, con comarcas menos extensas "es posible reforzar la vigilancia, analizar mucho mejor el riesgo, tomar decisiones más precisas y aplicar las medidas solo donde son realmente necesarias, evitando restricciones innecesarias en zonas que no se encuentran afectadas".

Unidades intermedias

Por tanto, se amplían hasta un total de 43, considerándolas como unidades epidemiológicas intermedias entre el municipio y las actuales Oficinas Veterinarias de Zona, que se mantienen sin cambios, que permitan una gestión más eficiente de las medidas en materia de control sanitario que deban aplicarse en los programas de vigilancia, control y erradicación de las enfermedades animales.

Esto no afecta a las 15 Oficinas Veterinarias de Zona actuales (8 en la provincia de Badajoz y 7 en la de Cáceres), que se mantendrán como las unidades administrativas y funcionales de referencia, creadas mediante la orden de 29 de enero de 1991 de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio.

A modo de ejemplo, Manzano ha explicado que la comarca ganadera Cáceres, formada por 26 municipios y un total de 1.321 explotaciones, se divide ahora en tres --Cáceres Centro, Cáceres Norte y Cáceres Sur--, una división "ajustada a la prevalencia real de la tuberculosis".

Con esta distribución, las explotaciones de los 15 municipios de Cáceres Sur van a tener que hacer un único saneamiento al año, frente a los dos que venía realizando hasta ahora.