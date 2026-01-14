Tejido empresarial
Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
La región registra el mejor dato histórico para un mes de noviembre con un incremento interanual del 39,4%
Extremadura ha sido la comunidad autónoma con mayor crecimiento en la creación de empresas de todo el país en noviembre, un mes en el que se han constituido 138 sociedades mercantiles, lo que supone un aumento interanual del 39,4%. Se trata del mejor dato registrado en un mes de noviembre en la serie histórica extremeña, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El repunte de noviembre ha permitido a la región dejar atrás las cifras negativas del mes anterior y consolidar una evolución positiva en el número de nuevas sociedades.
Menor capital y más ampliación
Pese al aumento del número de empresas creadas, el capital suscrito para su constitución ha sido menor. Las 138 sociedades constituidas en Extremadura han suscrito un capital total de 2,249 millones de euros.
Esta cifra representa un descenso del 57,57% respecto a noviembre de 2024, lo que refleja una menor dimensión media de los proyectos empresariales iniciados.
Por el contrario, las ampliaciones de capital han aumentado en la región: 33 sociedades han realizado este tipo de operaciones, con un importe total de 11,898 millones de euros. El número de ampliaciones ha crecido un 10% y el volumen movilizado un 80,8% respecto al mismo mes de 2024.
Disoluciones y ampliaciones
Por otro lado, en noviembre se disolvieron 32 sociedades mercantiles en Extremadura. De ellas, 31 han cesado su actividad de forma voluntaria, mientras que una lo ha hecho por fusión con otras sociedades.
El cierre de empresas ha sido, por tanto, un 13,5% inferior al registrado en el mismo mes del año anterior, situando a Extremadura entre las comunidades con menor destrucción en términos interanuales.
Contexto nacional
El INE sitúa a Extremadura por delante de Navarra y Aragón en el ranking de comunidades con mayor incremento en la constitución de empresas, mientras que Asturias, Murcia y Madrid han registrado descensos respecto al mismo mes del año anterior.
En el conjunto del país, el INE ha contabilizado en noviembre la creación de 10.871 sociedades mercantiles, lo que supone un incremento interanual del 9% y el mejor dato para este mes desde 2006.
El capital suscrito para su constitución ha superado los 514,4 millones de euros, un 3,3% más, mientras que el capital medio ha descendido hasta los 47.326 euros, un 5,2% menos.
Por su parte, la disolución de empresas ha aumentado a nivel nacional. En noviembre se han disuelto 2.429 sociedades, un 6,4% más que en el mismo mes del año anterior.
