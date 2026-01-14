Manzano, en el Consejo de Política Fiscal: "Extremadura tiene derecho a la misma sanidad y educación que Madrid o Cataluña"

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha ratificado este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el rechazo de la Junta de Extremadura a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica del Gobierno y ha defendido que todos los españoles tienen derecho a recibir servicios públicos de calidad. "Venimos a defender la Constitución Española, la igualdad y la justicia", ha señalado minutos antes de iniciarse el cónclave en Madrid.

Manzano ha recordado que Extremadura recibirá "cero euros" del paquete de 21.000 millones anunciado por el gobierno central, una propuesta que a su juicio no representa a las comunidades que tienen "serios problemas de despoblación" al primarse esta al 97%. "¿Qué pasa con territorios como el nuestro, con apenas un millón de habitantes y muy extenso?", se ha preguntado la consejera tras reivindicar que los extremeños "tienen derecho a recibir los servicios sanitarios y educativos en igualdad de condiciones de cómo se prestan en Madrid, Cataluña, Andalucía o Baleares".

Servicios públicos

Manzano defiende que "hablar de financiación autonómica es hablar de servicios públicos" y por ello considera que la propuesta del Gobierno no puede catalogarse como modelo de financiación autonómica. "Esto es un acuerdo, un mandato político con el señor Oriol Junqueras, que representa al separatismo centrado en dos objetivos. El primero es que Cataluña necesita dinero y obtiene 4.700 millones de euros. Y el segundo es que da igual la cifra que reciba Cataluña, siempre Andalucía tiene que recibir más. ¿Por qué? Porque dentro de muy poquito habrá elecciones allí y la señora vicepresidenta se presenta y tiene que ganar", ha reiterado.

Manzano insiste en que estamos ante "la consagración de la desigualdad entre territorios" y advierte que "desde Extremadura no lo vamos a permitir". Cuestiona que además quedar fuera de los recursos adicionales, el Ministerio de Hacienda pretenda "engañar" a la región con un fondo de compensación interterritorial fuera del sistema que "no está pensado para financiar los servicios fundamentales" y que, de un montante total de 3.300 millones de euros, reserva 216 millones a Extremadura.

Vía judicial

La consejera ha asegurado que la propuesta estatal cuenta con el rechazo de todas las comunidades y que únicamente Cataluña la respaldaría. En este escenario, ha advertido de que, si el acuerdo se traduce en una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la aprobación de una nueva ley de financiación, Extremadura utilizará "todas las armas" del ordenamiento jurídico para combatir lo que considera una "consagración de la desigualdad" entre territorios.

"Si no creen en la igualdad y la justicia, que cambien la Constitución y que diga que es obligado que los extremeños nos vayamos de nuestra comunidad autónoma por no poder pagar los servicios públicos", ha concluido.