Glow hace historia en los Goya con tres nominaciones desde Extremadura: "Es algo inédito y estamos muy contentos"

La productora extremeña The Glow Animation Studio firma un logro inédito de cara a la 40ª edición de los Premios Goya, que se entregarán el próximo 28 de febrero en Barcelona. De las diez nominaciones existentes en las dos categorías de animación -largometraje y cortometraje- tres pertenecen a proyectos impulsados por el estudio con sede en Almendralejo. Un resultado que su director, José María Fernández de Vega, define como “inaudito” y que interpreta como la consecuencia directa de “muchos años de trabajo constante y de creérnoslo”.

Glow concurrirá a los premios del cine español con el largometraje 'Decorado', dirigido por Alberto Vázquez, con el propio Fernández como productor y Pilar García como directora de producción; y con los cortometrajes 'El corto de Rubén', dirigido y producido por Fernández, quien produce a su vez 'El estado del alma', bajo la dirección de Sara Naves. “Nosotros esperábamos la nominación de 'Decorado' y teníamos la esperanza de una doble nominación con 'El corto de Rubén', pero contar con un tercer proyecto ha sido una sorpresa absoluta”, explica. “Es algo inédito para nosotros y también para la animación extremeña”, resalta.

Colaboración

Más allá del éxito empresarial, el director de Glow subraya el valor humano y territorial del logro. “Estamos muy contentos como productora, pero también por toda la gente de Almendralejo y de Extremadura que ha trabajado en estos tres proyectos”, señala. "Que tres historias nuestras hayan conectado con los académicos, independientemente de que luego ganemos alguno o no, es una señal muy clara de que estamos en el camino correcto, esto ya es un reconocimiento a lo que hacemos y a la importancia de nuestro trabajo”, destaca.

Cabe destacar que 'El corto de Rubén' ha logrado una especial conexión con el sector: "Habla del propio cine, de cómo se hace, desde la comedia, y mucha gente se siente identificada”. En cuanto a 'Decorado', el respaldo llega de la mano de un director con un amplio historial en los Goya, pues ya ha ganado cuatro estatuillas. “Hay muy buenos proyectos este año, pero los nuestros están entre los mejores. Opciones hay, aunque en los premios siempre influyen muchos factores”, reconoce.

Más apoyo institucional

Para Fernández, este éxito vuelve a poner sobre la mesa el potencial que tiene el cine hecho en Extremadura: “Nosotros ya hace años nos lo creímos y trabajamos para que sucediera. Esto es consecuencia de esa mentalidad”. No obstante, apunta que para seguir expandiendo su potencial se necesita un mayor respaldo institucional: “El cine es una industria que genera empleo y proyecta nuestra cultura por el mundo, pero no siempre se le da el valor que merece”.

A su juicio, hitos como el de Glow deberían servir para consolidar un mayor apoyo al sector audiovisual regional y para que más productoras, artistas e instituciones apuesten por él “con la misma convicción con la que se ha apostado por otros ámbitos culturales”. En este sentido, recordar que por primera vez, la Filmoteca de Extremadura ha apoyado directamente la fase de candidaturas, sufragando pases y el envío de correspondencia a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España.

Las nominaciones llegan como colofón a un intenso bienio de trabajo. “Son el resultado de lo que hemos hecho en 2024 y 2025, junto a otros proyectos que no tenían carrera en premios, pero que han funcionado muy bien”, explica. Glow trabaja en nuevos largometrajes, series e incluso videojuegos. “Queremos seguir contando historias, inspirando y haciendo disfrutar a la gente. Tenemos uno de los trabajos más bonitos del mundo", subraya.