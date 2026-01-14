Manzano carga contra Montero por la financiación autonómica y la acusa de usar el Consejo Fiscal para "mantener a Sánchez"

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha cargado este miércoles contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y ha denunciado lo que ha calificado como una "ausencia absoluta de respeto institucional".

Al término de la reunión, celebrada en Madrid, Manzano ha acusado a la ministra de desentenderse del órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas y de anteponer, según ha afirmado, la continuidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "A la señora vicepresidenta no le importa el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A la señora vicepresidenta lo único que le importa es mantener al señor Sánchez en el poder".

"Solo cuenta con el respaldo de Junqueras"

La consejera extremeña ha sostenido además que la propuesta trasladada por Montero "no es un modelo de financiación autonómica" y ha asegurado que solo cuenta con el respaldo del líder de ERC, Oriol Junqueras, "un señor que no representa un territorio en concreto, un señor que está inhabilitado, un señor que está en contra de los intereses de España".

Manzano también ha reprochado a la ministra que no tenga en cuenta el coste de la prestación de los servicios públicos a la hora de abordar una reforma del sistema. "Ese es el objetivo principal de un sistema de financiación autonómica y eso a esta señora le da exactamente igual".

A su juicio, la actuación del Ministerio responde a una estrategia política orientada a mantenerse en el poder "porque lo único que le importan son los sillones" y ha acusado al Gobierno de haber "roto todas las reglas constitucionales del sistema de financiación autonómica".

Manzano advierte sobre límites a la autonomía

En este sentido, ha advertido de que se estarían vulnerando principios básicos del modelo, como la autonomía financiera de las comunidades, ante la posibilidad de establecer límites.

A ello ha sumado la autonomía en materia de gasto y ha criticado que se cuestione la financiación de servicios como la sanidad y la educación, competencias autonómicas que, en el caso de Extremadura, cuentan actualmente con "mayores recursos que nunca", según ha señalado.

Por último, la consejera ha denunciado la falta de coordinación y de respeto al CPFF, al considerar que los asuntos no se comunican previamente a las comunidades autónomas y se negocian, según ha afirmado, "de manera bilateral con el separatismo catalán".