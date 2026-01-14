La Unión pide a Guardiola que convoque un frente común en Extremadura contra Mercosur y la PAC

La Unión Extremadura ha pedido este miércoles a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que convoque un frente común en la comunidad autónoma contra Mercosur y la reforma que se plantea de la Política Agrícola Común (PAC). A través de un comunicado, ha recordado que "ante la más que posible firma del acuerdo entre la UE y Mercosur el próximo 17 de enero en Asunción (Paraguay), países como Francia y regiones españolas como Cataluña están creando iniciativas de este tipo entre administraciones y sector agrario para hacer frente a la ratificación del acuerdo y estudiando medidas para que, en el caso de su entrada en vigor, se palíen los efectos negativos de dicho acuerdo.

"En Extremadura se van a ver afectadas de manera muy negativa las producciones de carne de vacuno, carne de ave de corral, la aceituna de mesa, la miel y el arroz. Además, estos sectores se encuentran en la actualidad con una rentabilidad muy baja debido a los bajos precios y al impacto de las enfermedades por lo que la firma del acuerdo con Mercosur sería la defunción de la mayor parte de los mismos", ha incidido esta organización en la mencionada nota.

Eurodiputados extremeños

Los europarlamentarios del PP y del PSOE de Extremadura van a tener que votar dicho acuerdo en el Parlamento Europeo antes de que entre en vigor, ha continuado, por lo que resulta "fundamental" la creación en Extremadura de un frente común contra dicho acuerdo.

Al mismo tiempo tanto Francia como otros países están estudiando medidas destinadas a proteger la calidad de sus producciones contra las importaciones de productos de una calidad inferior y con muchas dudas sobre su salubridad, "de hecho el Gobierno Francés ha asegurado a sus ciudadanos que en su territorio se van a aplicar las cláusulas espejo".

Futuro de las explotaciones

Así mismo se han empezado a estudiar medidas para garantizar el futuro de sus producciones cintra la competencia desleal que supone las importaciones acordadas en el tratado de comercio.

"Por todos estos motivos es fundamental crear en Extremadura un frente común para tomar esta serie de iniciativas y desde La Unión entendemos que la persona que debe dirigir este frente es la presidenta Guardiola que aunque en estos momentos está en funciones todo hace prever que en breve estará investida, en el mismo sentido que ha tomado las riendas el Presidente Illa en Cataluña" se insiste.