Estado de las carreteras en Extremadura: Estas son las vías con incidencias en la región

Las carreteras de Extremadura, tanto nacionales como regionales, presentan incidencias ocasionadas por la meteorología (niebla) y los trabajos de mejoras que se realizan en ellas. Por ello, y según la Dirección General de Tráfico (DGT), se recomienda precaución en la conducción ante la previsión de lluvia y bancos de niebla, que afectan a la visibilidad y a la adherencia de la carretera. Asimismo, en los tramos en obras aconseja cuidado y paciencia.

Los puntos rojos de la red viaria extremeña

Actualmente, y según el mapa de la DGT, en la red viaria extremeña se ejecutan varias obras de mejoras y mantenimiento en la A-66 y en la Ex-100, en el tramo que conecta Badajoz con Cáceres.

Otras carreteras con incidencias: