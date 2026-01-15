Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Después de un día de tregua, la lluvia y la niebla regresan a Extremadura

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros marcarán entre 3 y 12 grados centígrados en Badajoz, entre 3 y 13 en Mérida, entre 4 y 10 en Cáceres, y entre 5 y 10 en Plasencia

Fotogalería | Mañana de niebla en el norte de Cáceres

Ver galería

Fotogalería | Mañana de niebla en el norte de Cáceres / Javier Lumeras

Almudena Villar Novillo

La lluvia regresa a Extremadura. Después de la tregua del miércoles, 14 de enero, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el cielo extremeño permancezca cubierto o nuboso, con lluvias débiles o moderadas, que se desplazarán del oeste al este. Ello traerá consigo un ligero descenso de las temperaturas.

Así, los termómetros marcarán entre 3 y 12 grados centígrados en Badajoz, entre 3 y 13 en Mérida, entre 4 y 10 en Cáceres, y entre 5 y 10 en Plasencia.

También se registrarán brumas y nieblas matinales. Por su parte, el viento soplará de componentes sur y oeste, flojo con intervalos de moderado.

