El tiempo en Extremadura
Después de un día de tregua, la lluvia y la niebla regresan a Extremadura
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros marcarán entre 3 y 12 grados centígrados en Badajoz, entre 3 y 13 en Mérida, entre 4 y 10 en Cáceres, y entre 5 y 10 en Plasencia
La lluvia regresa a Extremadura. Después de la tregua del miércoles, 14 de enero, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el cielo extremeño permancezca cubierto o nuboso, con lluvias débiles o moderadas, que se desplazarán del oeste al este. Ello traerá consigo un ligero descenso de las temperaturas.
Así, los termómetros marcarán entre 3 y 12 grados centígrados en Badajoz, entre 3 y 13 en Mérida, entre 4 y 10 en Cáceres, y entre 5 y 10 en Plasencia.
También se registrarán brumas y nieblas matinales. Por su parte, el viento soplará de componentes sur y oeste, flojo con intervalos de moderado.
