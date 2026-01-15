Empresaria extremeña: "No hay que esperar a estar lista para emprender, hay que buscar una red y probar"

Varios sucesos personales que ocurrieron en la vida de Paqui Campos en 2004, le llevaron a dar un giro total a su vida y dejar de pasar a trabajar por cuenta ajena en una sociedad (de la que era socia) para convertirse en su propia jefa. «Tuve un punto de inflexión en mi vida que me llevó a la necesidad de buscar un modelo profesional que para mí fuese sostenible, me permitiese crecer sin quedarme en el camino y sin perder el foco», cuenta. Y ahí fundó su primera pyme, una agencia de publicidad llamada Kreativa con más de 20 años ya de experiencia.

Tras este primer negocio y su maternidad, fundó Tiritana, una empresa de conciliación y ocio que ofrece servicios a colegios y particulares. Y de ahí nació la Escuela de Ocio Tiritana para formar a monitores y directores de ocio y tiempo libre. Luego vivió un cambio de casa y aprovechó la oportunidad de crear un apartamento turístico en su antigua vivienda ubicada cerca de la plaza Mayor de Cáceres y en 2020, durante la pandemia, puso en marcha su quinto proyecto empresarial: Cuatro Topos, una web de camisetas y merchandising con diseños originales y tradicionales de Extremadura.

La amplia experiencia de Campos fue una de las historias reales de mujeres que han convertido sus sueños en negocios que se expusieron ayer en la Cámara de Comercio de Cáceres en una jornada organizada por CaixaBank, que persigue seguir reduciendo la brecha de género en el emprendimiento. Con esta actividad que hoy se celebra en Mérida, la entidad quiere poner en valor el emprendimiento femenino, compartir aprendizajes sin filtros y obtener claves prácticas para transformar ideas en proyecto viables, en definitiva, para dar voz a mujeres referentes que inspiren a las futuras empresarias.

Durante la jornada en Cáceres, responsables de MicroBank, el banco social de CaixaBank, como la directora del Área de Negocio Tello, Marian Tello, y el director de segmento Negocio de CaixaBank en Extremadura, Luis Elipe, expusieron las principales líneas de apoyo y financiación disponibles para las emprendedoras: microcréditos específicos, productos concebidos para impulsar el relevo generacional rural, así como préstamos para formación y educación para animar el emprendimiento.

También se puso de manifiesto que en los últimos años el interés de las mujeres ha crecido en el ámbito emprendedor. Así, en el caso de Extremadura, la tasa de actividad emprendedora femenina es de un 6,5% frente al 4,9% de tasa masculina, según datos del Informe GEM en Extremadura.

Red de apoyo

En este sentido, Paqui Campos reconoció, desde su experiencia, que es vital contar con una red de apoyo, con acompañamiento tanto técnico como también financiero, con las iniciativas que plantea MicroBank, «sin necesidad de ningún tipo de aval», señaló Campos. «MicroBank acompaña al emprendimiento femenino con financiación, recursos y un apoyo cercano y real», señala la entidad.

Por ello, Campos aconseja pedir ayuda antes de emprender y si ella volviera hacerlo, asegura que una de las cosas que primero cambiaría es aprender a delegar antes. «Muchas veces queremos hacerlo todo porque parece que si lo haces tú sale mejor, pero a largo plazo te conviertes en el cuello de botella de tus propios negocios si no eres capaz de delegar».

También recomienda poner números y procesos encima de la mesa desde el inicio: «la ilusión y la pasión es la gasolina de un proyecto empresarial, pero tienes que contar que las empresas tienen tesorerías, márgenes, previsiones, tienen rutina». Y, por último, subrayó que «no hay que esperar a sentirse lista para emprender, hay que rodearse de una red y probar, medir y ajustar, y si te equivocas hacerlo lo antes posible y que te cueste el menos dinero posible». Asimismo, señaló también la importancia de cuidar los límites «para que el emprendimiento no se coma tu vida; hay que descansar, decir no y saber parar porque eso también es una estrategia empresarial».

La jornada fue inaugurada por la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y contó con la intervención de Mercedes Fargas, directora de Desarrollo Corporativo de MicroBank, de Renata Gutiérrez, otra emprendedora de éxito y creadora del Método Toroiddo, y también de la responsable del programa Emprendedoras de la Cámara de Comercio, Blanca García. Esta última puso de manifiesto las mayores dificultades que tienen las mujeres a la hora de iniciar un negocio y destacó que en el último año la Cámara cacereña ha asesorado a 215 mujeres para la puesta en marcha de sus proyectos empresariales.

En el conjunto de España, el apoyo de MicroBank a las mujeres que deciden impulsar su propio negocio se tradujo en 2025 en más de 8.000 proyectos, con un importe medio del préstamos de 17.247 euros. El 79% de las emprendedoras considera que gracias a estas herramientas como los microcréditos y el mentoring mejoraron su situación financiera y lograron sus objetivos.