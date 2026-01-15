Extremadura recurrirá la limitación de la superficie para cava en 2027 y 2028

La Junta de Extremadura tiene intención de recurrir la resolución del Ministerio de Agricultura que limita para los tres próximos años la extensión de plantaciones de viñedo de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cava. Igualmente, también solicitará ante el departamento que dirige Luis Planas que las restricciones a las nuevas vides amparadas por este sello de calidad se valoren anualmente, en lugar de hacerlo trienalmente como sucede ahora.

Imagen de la reunión mantenida ayer para abordar la situación de la Denominación de Origen Cava. / Juntaex

Es lo que se acordó este miércoles en la reunión que mantuvo la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, con representantes del sector del cava extremeño para analizar la situación que afronta tras la normativa aprobada por el ministerio relativa a las limitaciones de plantación de viñas para este vino espumoso.

"Todos los agentes implicados"

Morán calificó la reunión como «muy provechosa». En primer lugar, adujo, porque en ella estuvieron presentes «todos los agentes implicados» en el sector del cava regional: bodegas, organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias, además del miembro con el que cuenta la comunidad autónoma dentro del consejo regulador de la DO.

En segundo lugar, esgrimió, porque en el encuentro se había alcanzado una postura de «equilibrio». Un acuerdo que se traducirá en «evaluar» jurídicamente «la posibilidad» de presentar recursos para la limitación de superficie en los años 2027 y 2028, pero sin que ello suponga oponerse a que se aplique en el presente ejercicio.

Una disparidad que la consejera en funciones justificó en que la coyuntura de mercado en 2026 es «complicada», si bien «eso no significa» que estas dificultades, con el descenso de precios que conllevan, vayan a prolongarse los dos siguientes años.

Por este mismo motivo, agregó, solicitarán que estas decisiones se valoren siempre de forma anual y no trienalmente. «Muchas denominaciones de origen aplican esas restricciones de plantación de manera anual. No entendemos por qué se tienen que hacer para tres años en la DO Cava», insistió.

Negociación con Vox

Por otro lado, la responsable de Agricultura extremeña no quiso pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a su departamento como uno de los que estaría interesado Vox en asumir en el marco de las negociaciones para la conformación del nuevo gobierno autonómico. «Cuando haya algo que decir, ya lo dirá quien lo tiene que decir», apostilló.