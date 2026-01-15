Prolongar la vida de Almaraz y del resto de nucleares más allá de 2035 ahorraría 1.400 millones al año a la industria

La extensión de la vida del parque nuclear español más allá del calendario de cierre fijado hasta 2035 permitiría un ahorro directo de unos 1.400 millones de euros anuales para el sector industrial por la reducción de costes energéticos, con un recorte de alrededor de 15 euros por megavatio hora (MWh) en el precio de la electricidad, según el informe 'La contribución de la energía nuclear a la competitividad industrial en España', elaborado por Monitor Deloitte y presentado este 15 de enero en una jornada organizada por la CEOE.

La patronal empresarial ha enmarcado el debate en un contexto de descarbonización, competencia internacional y necesidad de garantizar un suministro seguro, estable y a precios competitivos, con un foco específico en la industria electrointensiva y en comunidades como Extremadura, donde se ubica la central de Almaraz.

Un sistema “distinto” al de 2019

Durante la presentación, el socio de Energía de Monitor Deloitte, Laureano Álvarez, ha defendido que “la competitividad de la industria y la autonomía energética pasan por extender el funcionamiento del parque nuclear” y ha sostenido que el escenario ha variado desde el acuerdo de 2019 entre las propietarias y Enresa. Según ha expuesto, el despliegue de renovables y almacenamiento ha quedado por debajo de lo previsto y han ganado peso la seguridad de suministro y la competitividad.

El documento sitúa el coste energético de la industria española (con 2,2 millones de empleos) en torno a 15.500 millones de euros, y ha subrayado la volatilidad registrada en los últimos años. En este marco, ha apuntado que los costes energéticos representan de media un 25% del beneficio operativo de las empresas industriales, con una incidencia mayor en sectores como metalurgia, química, cerámica o papel.

Almaraz y el calendario de cierres

El informe y el debate empresarial han vuelto a poner el foco en la hoja de ruta pactada en 2019: Almaraz figura como la primera gran parada, con una clausura prevista en 2027, aunque las compañías propietarias han solicitado ampliar su vida útil hasta 2030. El calendario contempla el cierre progresivo del resto de plantas hasta 2035. No obstante, el Gobierno ya ha puesto en manos del Consejo de Seguridad Nuclear el estudio para su prórroga.

En clave extremeña, el estudio también señala que regiones con consumos inferiores a la media, como Extremadura, prevén incrementos significativos de demanda eléctrica asociados a planes de desarrollo industrial y a la electrificación de procesos, un argumento que los participantes vinculan a la necesidad de disponer de potencia firme.

Rebaja del mercado mayorista y ahorro en inversiones

Según las estimaciones recogidas en el informe, alargar la operación nuclear reduciría el precio del mercado mayorista en torno a 14 euros por MWh en 2035 frente al escenario de cierre, con un impacto potencial en la cuenta de resultados de ramas intensivas en energía. Deloitte ha calculado, además, un posible ahorro adicional ligado al tiempo extra para abaratar tecnologías como las baterías: otros 1.400 millones anuales en costes de inversión futuros, equivalentes a aproximadamente 1 euro por MWh.

“Energía de base” para la industria

El estudio defiende que la nuclear encaja con el perfil de consumo industrial por su carácter continuo y su capacidad de aportar respaldo firme. En ese sentido, recuerda que la energía nuclear aporta en 2024 alrededor del 20% de la electricidad en España, con 7.700 horas equivalentes de funcionamiento, un nivel que, según los autores, se ajusta a procesos productivos que superan las 6.000 horas anuales en muchos casos.

Emisiones y seguridad de suministro

Desde el punto de vista climático, el informe estima que prolongar la vida útil del parque nuclear evitaría la emisión de 14 millones de toneladas de CO2 anuales en 2035, además de reforzar el sistema con un suministro firme y desestacionalizado, de acuerdo con las conclusiones presentadas en la jornada.

Garamendi pide un debate “no ideológico”

En la clausura, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lamenta que el debate sobre el futuro de la nuclear “solamente se entiende desde el plano ideológico” y ha defendido la neutralidad tecnológica. “En esta casa no somos de las renovables, ni del gas, ni de las nucleares… somos de todas”, ha señalado.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, durante la clausura la jornada 'El papel de la energía nuclear en la competitividad industrial', en la sede de la patronal, este jueves. / EUROPA PRESS

Garamendi ha afirmado que la nuclear “es necesaria, y más desde el apagón” del 28 de abril, y ha defendido su aportación a la competitividad al trabajar en base y contribuir a un precio “razonable” de la energía.

En la misma línea, el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha considerado que extender la vida de los activos nucleares “es de sentido común” y ha planteado que la percepción social sobre esta tecnología “ha cambiado”, un elemento que, a su juicio, deberían tener en cuenta “los responsables políticos”.