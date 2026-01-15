Por qué los tractores vuelven a salir a las carreteras extremeñas: “Esto lo veo peor y más negro que nunca"

Andrés Zambrano, un viticultor de Fuente del Maestre (Badajoz), es uno de los agricultores que tomarán parte en las tractoradas previstas este viernes en Extremadura. Y lo hará “totalmente” convencido de que el campo tiene motivos más que de sobra para retomar las movilizaciones de forma masiva. Sacar los tractores a las carreteras “vuelve a ser necesario porque la reforma de la PAC que está sobre la mesa supone unos recortes que van a terminar de asfixiar al agricultor europeo”, aduce. Una propuesta a la que se suma la firma del acuerdo con Mercosur, “que va a ser el que dé la puntilla al sector primario”.

Considera que las medidas a las que las Administraciones se comprometieron hace menos de dos años para acallar las anteriores protestas han acabado siendo “humo” y “mentiras”.“Cada vez son más los problemas y cada vez estamos más asfixiados, con más trabas y con más competencia que nunca”. “Esto no hay por donde cogerlo”, zanja.

Él tiene plantadas viñas y también cuenta con “algo de olivo” en su explotación. “En Europa prima hacer leyes desde los despachos”, critica, a la vez que apostilla que desde Bruselas se da prioridad a la “sostenibilidad, pero se han olvidado de que esto es una cadena. Y el eslabón que va antes de la sostenibilidad es la rentabilidad. Algo que no es rentable, jamás podrá ser sostenible. Así de claro".

"Te dicen cómo tienes que cultivar. Yo soy tercera generación de agricultores, así que en mi familia creo que tenemos más que claro cómo producir uva o aceituna"

Zambrano lleva prácticamente la mitad de sus 49 años trabajando en el campo. “Esto lo veo peor y más negro que nunca”, asevera, teniendo que superar obstáculos que cuando comenzó “jamás se me hubieran pasado por la cabeza”. “Para empezar, te dicen cómo tienes que cultivar. Yo soy tercera generación, así que en mi familia creo que tenemos más que claro cómo producir uva o aceituna. Después de tres generaciones, algo habremos aprendido para que ahora venga Europa y nos diga que no, que como hemos trabajado y hemos cuidado la tierra siempre, que así no es. Que hay que hacerlo con ecorregímenes, o sembrar para los pajaritos… Si los primeros que miramos por el campo y por el ecosistema con el que trabajamos somos nosotros, pero no de la manera que ellos lo quieren hacer”.

A su juicio “están tratando de que hagamos una agricultura al más puro estilo del centro o, incluso, del norte de Europa, pero no podemos trabajar a la manera de Polonia o de Holanda, no tenemos nada que ver con ellos, ni nuestro suelo, ni nuestro clima”.

"Lo de Mercosur nos va a hacer polvo. Allí se está cultivando con productos que aquí llevan prohibidos más de 20 años"

Del acuerdo que la UE firmará con Mercosur avanza que a nosotros “nos va a hacer polvo. Allí se está cultivando con productos que aquí llevan prohibidos más de 20 años porque eran venenosos, porque eran cancerígenos. Y me parece correctísimo, pero no me obligues a mí a trabajar sin esos productos para luego mirar a otro lado cuando traen vino o aceite de Argentina o de Chile”. Cuando se trata de importar alimentos "de frontera para dentro, no miran el origen ni la manera que se ha cultivado ese producto. Sin embargo, a nosotros nos exigen mil normas y nos hacen mil análisis”, afirma.

“El campo ya está siendo inviable. A mí no me salen las cuentas"

La actividad agrícola ya “está siendo inviable. He terminado la campaña hace 15 días y acabo de cobrar el talón de la aceituna. Cuando vuelva a coger dinero será posiblemente ya en noviembre de 2026. A mí no me salen las cuentas. Tengo que pagar muchos jornales, muchos productos y gastos hasta llegar a noviembre”. Y como a él, le sucede a cualquier otro agricultor, incide. “No se trata de que me salga lo comido por lo servido. Es que este es mi trabajo, tengo una familia que mantener ¿O es que solo nos conformamos con que se cubran gastos?”