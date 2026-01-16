Menos burocracia y más infraestructuras: las demandas que los extremeños ponen sobre la mesa negociadora de PP y Vox

"Extremadura se halla ante un punto de inflexión histórico que demanda altura de miras y responsabilidad política". De esta forma se ha pronunciado este viernes el presidente de la asociación civil Pensando Extremadura, Julián Mora, tras presentar en la Asamblea extremeña un documento con una decena de propuestas estratégicas dirigido al nuevo Gobierno autonómico, en un momento que consideran “clave” ante la posible constitución de un Ejecutivo regional "sólido basado en el consenso entre el PP y Vox".

Para que este pacto entre sea "verdaderamente transformador" para Extremadura, Mora considera que "debe nacer de un compromiso social que ponga el territorio extremeño por delante de las siglas y de objetivos foráneos". El colectivo ciudadano, que incluye desde empresarios, a catedráticos, arquitectos y otros profesionales, defiende que su escrito "nace con la vocación de ser el nexo de unión y de partida para un gobierno que actúe desde, por y para Extremadura" sobre tres premisas: estabilidad y confianza, identidad territorial y gestión eficaz.

Mora ha reclamado un cambio profundo en el modelo de desarrollo de la comunidad para evitar que Extremadura siga ocupando una posición “marginal y periférica”. En su opinión, la región tiene “una oportunidad histórica” para competir en mejores condiciones que otras comunidades, gracias a su potencial energético, territorial y agroindustrial, pero esa oportunidad se perderá si "no se garantiza seguridad jurídica, estabilidad normativa y una reducción drástica de la burocracia". "La burocracia está dificultando realmente muchísimas de las actividades", ha advertido.

En su intervención ante los medios, el presidente de la asociación ha sido especialmente crítico con el exceso de burocracia y la rigidez normativa, en particular en el ámbito ambiental, que a su juicio está actuando como un freno para la inversión sin generar beneficios reales ni para la biodiversidad ni para el desarrollo rural. Aunque ha valorado positivamente el anuncio de la Junta sobre el uso de la inteligencia artificial para agilizar trámites, ha insistido en que “no basta con digitalizar la burocracia si la normativa sigue siendo restrictiva”.

Infraestructuras

Entre las principales reivindicaciones del documento, el presidente ha destacado la necesidad de impulsar infraestructuras "estratégicas", no solo el AVE, sino también el corredor ferroviario Ruta de la Plata, el eje Mediterráneo-Atlántico (Valencia-Sines) y carreteras clave como la Badajoz-Valencia, la N-435 hacia Granada y la culminación de la autovía Cáceres-Badajoz, que permitirían "una mayor permeabilidad interna y externa de la región".

Pensando Extremadura apuesta por un desarrollo agroindustrial sólido, la ejecución definitiva del regadío de Tierra de Barros y una defensa más firme de los intereses extremeños en las políticas agrarias, especialmente ante acuerdos que “no benefician claramente a Extremadura”. Otro de los ejes del texto es la lucha contra la despoblación, al considerar que ya no afecta solo al medio rural, sino también a las ciudades extremeñas. Para ello, proponen políticas de desarrollo rural integradas, el refuerzo de una red de ciudades medias y una política de vivienda que facilite la llegada de población y talento, acorde a los niveles de renta de la región.

Potencial energético

El documento también dedica un apartado relevante al potencial energético de la comunidad. Mora ha recordado que Extremadura produce 6,5 veces más energía de la que consume, por lo que ha reclamado que esa capacidad sirva para atraer industria y empleo mediante la creación de nodos de consumo energético en la propia región. En este contexto, defendió el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz hasta que exista una alternativa “del mismo calado o superior”.

Finalmente, el presidente de Pensando ha reclamado un mayor apoyo a la universidad, la investigación y la formación, alertando de que los largos plazos administrativos impiden adaptarse a las necesidades reales del mercado laboral y amenazan con dejar a la región fuera de la industrialización 4.0. “Extremadura no puede permitirse seguir perdiendo a sus jóvenes ni dejar pasar esta oportunidad”, ha indicado, al tiempo que ha apelado a un cambio de enfoque para transformar el potencial de la región en "desarrollo real y empleo estable".