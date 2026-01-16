El campo extremeño se moviliza de nuevo: “Si no se actúa, muchos agricultores cerrarán sus explotaciones”

A juicio de Javier Ramos, los significativos recortes (por encima del 20%) que la Comisión Europea ha propuesto en la Política Agrícola Común (PAC) para el marco financiero 2028-2034 serían ya una razón suficiente para volver a movilizarse. Por eso, este agricultor de Valdelacalzada incide en que lo "principal” y lo "más importante” es conseguir que no se apliquen estos ajustes por el impacto que tendrían en términos de pérdida de renta para los agricultores y ganaderos. No obstante, aparte de este, hay "muchos más factores" que justifican las protestas de este viernes.

Está el acuerdo comercial con Mercosur, que perjudicará a sectores con tanto peso en el campo extremeño como el del arroz o la ganadería. A los profesionales del campo europeos, aduce, no se les puede obligar a jugar con "reglas distintas" a los de fuera, impidiéndoles competir así “en condiciones de igualdad" con ellos.

Cumplir la ley de la cadena

Y a nivel nacional y regional, critica que "la ley de la cadena alimentaria no se está aplicando correctamente”. A este respecto, sostiene, en Extremadura “no se está haciendo nada" para que se cumpla la normativa en cultivos como el del tomate para industria. "Deberían hacerse controles y, si se tienen que imponer sanciones, que lo hagan”, para que los agricultores no se vean obligados a “producir a pérdidas".

Si se sigue por este camino, pronostica, habrá sectores que sufrirán “muchísimos problemas” para subsistir. “Si no se actúa para que al agricultor le merezca la pena continuar, muchos cerrarán sus explotaciones y se dedicarán a otras cosas”.

Incorporación de jóvenes

En su explotación se dedica al cultivo en invernadero de flores y plantas naturales. También cuenta con frutales (pertenece a la cooperativa Explum), en los que produce ciruelas, melocotones y nectarinas. Hijo del histórico dirigente agrario Lorenzo Ramos (durante más de dos décadas líder nacional de la Unión de Pequeños Agricultores), Javier cursó Administración y Dirección de Empresas y se incorporó a la actividad con 25 años (ahora tiene 36). “Cada vez es más complicado que una persona joven pueda iniciarse como agricultor”, lamenta, sobre todo por las dificultades que muchos tienen que afrontar a la hora de acceder a la tierra. Un hándicap que se va acentuando por “la entrada de fondos de inversión que llegan a los sitios buscando únicamente rentabilidad y encarecen el precio de la tierra".