El campo extremeño planta cara masivamente al pacto con Mercosur y el recorte de la PAC

Como «masiva y rotunda» han calificado las organizaciones agrarias APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE Extremadura, La Unión Extremadura y Asaja Cáceres la respuesta que los agricultores y ganaderos de la región han dado a su llamamiento para movilizarse este viernes. De acuerdo a sus estimaciones, 2.500 tractores han colapsado durante varias horas algunas de las principales carreteras de la comunidad autónoma. El objetivo: exigir que de forma urgente se escuchen los problemas reales del sector y que se adopten decisiones encaminadas a garantizar su viabilidad.

Marcha de una de las caravanas que recorrió la provincia de Badajoz, en una imagen facilitada por las organizaciones agrarias. / El Periódico

Más en concreto, la convocatoria ha respondido muy en especial al profundo malestar existente en el sector por dos cuestiones. De un lado, el importante recorte planteado por la Comisión Europea para el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC). De otro, la oposición a los acuerdos comerciales con terceros países como los que conforman Mercosur, Camboya y Myanmar. A estas importaciones, aducen, no se les somete a las mismas condiciones productivas, sanitarias y medioambientales que sí se imponen al campo europeo.

"La gente se ha volcado"

«La gente se ha volcado», resaltó el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, que destacó también la «unidad de acción» mostrada por las organizaciones agrarias. «Queremos dar las gracias a todos los compañeros que han dejado sus labores para estar donde hay que estar, protestando por la situación y haciendo fuerza para que las cosas cambien de una vez por todas», añadió.

«Hoy hemos dejado claro que los agricultores y ganaderos no aceptaremos un recorte de más del 23% del presupuesto de la nueva PAC, porque puede suponer la desaparición de muchas explotaciones familiares extremeñas», apuntó el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos. Sobre el pacto con Mercosur, que se firmará este sábado en Asunción (Paraguay), arguyó que «estos acuerdos solo pueden ser positivos si todos cumplimos las mismas reglas de juego y se cuenta con el sector agrario antes de tomar decisiones que afectan directamente a nuestro futuro».

«Una puñalada trapera»

Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres, avisó de que, de aplicarse, la reforma de la PAC será «una puñalada trapera» para el sector y que el acuerdo comercial de la UE con Mercosur va a «infectar» a «todos los consumidores europeos» con «alimentos de muy baja calidad y tratados con sustancias prohibidas».

El Periódico Extremadura

Desde La Unión, su presidente, Luis Cortes, dejó claro que «no somos agricultores de segunda con respecto a los de Mercosur. No somos ni lo vamos a permitir y no vamos a permitir que se desmantele la PAC porque a ellos les dé la gana». Asimismo, adelantó que este «es solo el punto de partida» de unas protestas que continuarán si los agricultores y ganaderos no tienen respuestas a sus problemas. De hecho, vuelven a estar llamados a movilizarse dentro de una semana.

Talayuela, mucho tabaco y pimiento

Talayuela fue uno de los puntos de los que partieron las marchas de tractores. Allí se concentraron centenares de agricultores de las comarcas del Campo Arañuelo y La Vera, la mayor parte de tabaco y pimiento. Uno de ellos era José Manuel Aceituno, que subrayó que la PAC que se plantea, con la eliminación de «todas las subvenciones» al sector tabaquero, hacen que este cultivo esté en claro riesgo de desaparecer. Hay que «luchar por nuestro campo y nuestro futuro», defendió José Antonio Díaz, un joven agricultor de 32 años de Jarandilla. «Cada vez hay más trabas» y, si no se toman medidas, «vamos a tener que abandonar», apostilló.

En la rotonda de Fuentidueñas, en Plasencia. / Toni Gudiel

También más de un centenar de tractores llegaron en dos columnas al principal nudo de comunicaciones de Plasencia, la rotonda de Fuentidueñas. Junto a furgonetas y turismos, procedían de Moraleja y Pozuelo de Zarzón. Maximiano Alcón, secretario de organización de UPA UCE Extremadura, criticó allí que «se vuelva a poner de manifiesto que se está utilizando al sector agrario como moneda de cambio» en materia comercial.

Manifestantes en Badajoz poco antes de iniciar su recorrido de protesta. / Santi García

Los agricultores manifestantes en Badajoz partieron hacia Santa Marta, afectando a un tramo de la N-432 entre las dos localidades. Antes de partir, Pablo Sánchez, productor de tomate y almendra de Valdebótoa, mostró su preocupación por el efecto que puede tener la apertura a las importaciones de Mercosur. «Va a venir fatal», resumió.

N-430

Una de las mayores columnas fue la que partió de Miajadas con unos 250 tractores. Tras pasar por Santa Amalia, Villanueva y Don Benito, zona de gran actividad agraria, enfiló camino de Valdivia, localidad donde se fijó el final, con 1.000 vehículos agrícolas. La N-430 llegó a encontrarse por completo bloqueada con su marcha lenta.

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, afirmó que defenderá al campo de la región «con firmeza», porque el futuro del medio rural «no se negocia», y abogó por «competir en igualdad de condiciones».