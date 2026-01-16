Escolarización temprana
Educación concede el cheque guardería a 3.401 niños extremeños de 1 a 3 años
Supone una inversión de 5,1 millones de euros para las familias del alumnado de segundo y tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha hecho pública la concesión de un total de 5.105.219 euros en ayudas a familias, destinadas a financiar la escolarización del alumnado en el segundo y tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil, para el curso académico 2025/2026.
Estas ayudas benefician a 3.401 escolares de entre 1 y 3 años matriculados en centros docentes de titularidad pública no gratuitos y privados autorizados por la administración regional.
La relación de beneficiarios se encuentra expuesta en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación y en el tablón de anuncios del portal educativo Educarex (https://www.educarex.es).
Ampliación
La novedad de esta convocatoria, publicada el pasado 27 de junio en el Diario Oficial de Extremadura, es la ampliación de las ayudas a los alumnos matriculados en el segundo curso del primer ciclo de Educación Infantil, "dando así un paso más hacia la gratuidad de esta etapa", destaca la Junta en una nota de prensa.
Con esta medida, Educación defiende el ejercicio del derecho a una educación temprana, "dados sus beneficios integrales para el menor y como medio necesario para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional". Además, señala que favorece el derecho de las familias a la elección de centro.
La consejería recuerda que la escolarización en esta etapa tiene carácter voluntario, si bien contribuye de manera especial al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado. Las subvenciones se han otorgado a través de un procedimiento de concesión directa mediante convocatoria abierta.
